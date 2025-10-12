'Ko smo dvakrat izgubili Tour, nam je dalo zagon, da smo postali boljši'

Tadej Pogačar se je za vedno zapisal v zgodovino dirke po Lombardiji. V soboto je z zmago na tem kolesarskem spomeniku postal prvi, ki mu je uspelo slaviti zmago na eni od petih največjih kolesarskih klasik kar petkrat zapored. Ko je sanjal o karieri poklicnega kolesarja, si nikoli ni predstavljal, da mu lahko uspe kaj takega.
"Ko sem sanjal o karieri kolesarja, nisem niti vedel, kaj je spomenik. Ko smo bili otroci, smo s prijatelji zgolj želeli biti tako 'kul' kot kolesarji na Dirki po Franciji in biti nekega dne na štartu te dirke. Moram se zavedati, kakšno srečo imam, da sem prišel tako daleč. Nikoli si nisem predstavljal, kaj vse bom dosegel," je dejal po zmagi v Bergamu.
Čeprav je preizkušnjo v Lombardiji dobil že petkrat, je bila ta zmaga zanj nekaj posebnega, saj je še zadnjič tekmoval ob boku moštvenega kolega Rafaela Majke, ki je z nastopom na spomeniku v Italiji sklenil svojo kolesarsko kariero.
"Rafa je bil moj mentor, moj starejši brat v kolesarstvu. Mislim, da je tudi on sanjal o tem, da ga v pokoj pospremimo z zmago. Imel je neverjetno kariero, je tak kolesar, po katerem bi se morali otroci zgledovati, in tudi danes je dirkal odlično," je 27-letni kolesarski as dejal o poljskem kolegu.
Za zmago je slovenskemu zvezdniku prek klica s svojim nekdanjim mehanikom čestital tudi legendarni belgijski kolesar Eddy Merckx, s katerim Pogačarja vse pogosteje primerjajo, kar pa Slovencu ni najbolj po godu.
"Pogosto slišim številne primerjave z Eddyjem Merckxom, vendar mi te primerjave niso všeč. Zelo lepo je bilo, da je poklical svojega nekdanjega mehanika Ernesta Colnaga, ki je bil ob meni v cilju, in sva govorila, a ni mi všeč, da se me ves čas primerja z nekom. Nihče ne želi biti ves čas primerjan," se 27-letnik želi otresti primerjav z Belgijcem.
Kolesarski javnosti počasi zmanjkuje besed za njegove dosežke, sam pa velike zasluge zanje pripisuje svoji ekipi, ki se je po njegovih besedah v zadnjih letih precej spremenila.
"Ko sem se pridružil tej ekipi, je bila povsem drugačna, kot je zdaj. Ne bi rekel, da ni bila profesionalna, toda opažam, da smo v preteklih letih precej napredovali, kar se tiče profesionalnosti, večji poudarek dajemo podrobnostim."
Veliko so se naučili tudi iz obdobja, ko jim ni šlo vse po željah. "Ko smo dvakrat dobili Tour, smo bili presenečeni, mogoče smo takrat malo obtičali. Dvakrat smo dobili Tour in si mogoče mislili: 'To je to,'. Nato pa smo dvakrat izgubili na Touru in to nam je dalo zagon, da smo postali boljši in iskali najboljšo opremo, najboljše kolesarje, najboljše mlade talente. Ekipa je opravila odlično delo in skupaj smo precej napredovali," je še razmišljal Pogačar.
Sestavni del kolesarstva pa niso samo tekmovanja, temveč tudi treningi, ki, kot pravi slovenski kolesarski as, včasih prinesejo enako vrsto zadovoljstva kot zmaga. "Težko je iti vsak dan na kolo in biti dolge ure na kolesu tudi v slabem vremenu. A ko zaključiš s petimi ali šestimi urami treninga v slabem vremenu, je to že zmaga. Kolesarji nismo v tem svetu le za dirkanje, temveč tudi za take trenutke, ko si po treningu rečemo: 'To pa je bil dober dan na kolesu'".
Pogačar je sezono v Lombardiji sklenil z jubilejno 20. letošnjo zmago, z razmišljanjem o tem, s katerimi dosežki bi lahko prihodnje leto dopolnil letošnji mozaik zmag, pa si še ne beli glave. "Nisem še razmišljal o novi sezoni. To, kar pa mi manjka iz letošnje sezone, je morda zmaga na dirkah Pariz-Roubaix in Milano-Sanremo. Ti dirki sta zame velik izziv, vendar zdaj še ne želim razmišljati o prihodnji sezoni. Želim iti domov in se nekoliko sprostiti, preden se kolesarski cirkus spet začne," je dejal na novinarski konferenci.
Ko konča s še zadnjimi obveznostmi, ga čaka zaslužen počitek, načrtovanje katerega pa mu ne gre tako dobro od rok kot sestavljanje tekmovalnega koledarja. "Težje si je organizirati proste dneve po koncu sezone kot pa tekmovalni koledar. Neprestano si namreč vpet v različne obveznosti, toda to je pač del tega, da si v samem vrhu tega športa," je še dejal Pogačar.
