'Ko smo dvakrat izgubili Tour, nam je dalo zagon, da smo postali boljši'

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je letošnjo sezono sklenil na najboljši možen način. Na dirki po Lombardiji je še petič zapored ciljno črto prečkal z visoko dvignjenimi pestmi in postal prvi kolesar, ki je dosegel pet zaporednih zmag na spomenikih. Veliko zaslug za svoje uspehe Pogačar pripisuje svoji ekipi UAE Team Emirates, ki je v preteklih sezonah naredila velik korak naprej, obenem pa se otepa vsakršnih primerjav z Eddyjem Merckxom.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia icon-expand

Tadej Pogačar se je za vedno zapisal v zgodovino dirke po Lombardiji. V soboto je z zmago na tem kolesarskem spomeniku postal prvi, ki mu je uspelo slaviti zmago na eni od petih največjih kolesarskih klasik kar petkrat zapored. Ko je sanjal o karieri poklicnega kolesarja, si nikoli ni predstavljal, da mu lahko uspe kaj takega.

"Ko sem sanjal o karieri kolesarja, nisem niti vedel, kaj je spomenik. Ko smo bili otroci, smo s prijatelji zgolj želeli biti tako 'kul' kot kolesarji na Dirki po Franciji in biti nekega dne na štartu te dirke. Moram se zavedati, kakšno srečo imam, da sem prišel tako daleč. Nikoli si nisem predstavljal, kaj vse bom dosegel," je dejal po zmagi v Bergamu.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia icon-expand

Čeprav je preizkušnjo v Lombardiji dobil že petkrat, je bila ta zmaga zanj nekaj posebnega, saj je še zadnjič tekmoval ob boku moštvenega kolega Rafaela Majke, ki je z nastopom na spomeniku v Italiji sklenil svojo kolesarsko kariero. "Rafa je bil moj mentor, moj starejši brat v kolesarstvu. Mislim, da je tudi on sanjal o tem, da ga v pokoj pospremimo z zmago. Imel je neverjetno kariero, je tak kolesar, po katerem bi se morali otroci zgledovati, in tudi danes je dirkal odlično," je 27-letni kolesarski as dejal o poljskem kolegu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za zmago je slovenskemu zvezdniku prek klica s svojim nekdanjim mehanikom čestital tudi legendarni belgijski kolesar Eddy Merckx, s katerim Pogačarja vse pogosteje primerjajo, kar pa Slovencu ni najbolj po godu. "Pogosto slišim številne primerjave z Eddyjem Merckxom, vendar mi te primerjave niso všeč. Zelo lepo je bilo, da je poklical svojega nekdanjega mehanika Ernesta Colnaga, ki je bil ob meni v cilju, in sva govorila, a ni mi všeč, da se me ves čas primerja z nekom. Nihče ne želi biti ves čas primerjan," se 27-letnik želi otresti primerjav z Belgijcem.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia icon-expand

Kolesarski javnosti počasi zmanjkuje besed za njegove dosežke, sam pa velike zasluge zanje pripisuje svoji ekipi, ki se je po njegovih besedah v zadnjih letih precej spremenila. "Ko sem se pridružil tej ekipi, je bila povsem drugačna, kot je zdaj. Ne bi rekel, da ni bila profesionalna, toda opažam, da smo v preteklih letih precej napredovali, kar se tiče profesionalnosti, večji poudarek dajemo podrobnostim."

Veliko so se naučili tudi iz obdobja, ko jim ni šlo vse po željah. "Ko smo dvakrat dobili Tour, smo bili presenečeni, mogoče smo takrat malo obtičali. Dvakrat smo dobili Tour in si mogoče mislili: 'To je to,'. Nato pa smo dvakrat izgubili na Touru in to nam je dalo zagon, da smo postali boljši in iskali najboljšo opremo, najboljše kolesarje, najboljše mlade talente. Ekipa je opravila odlično delo in skupaj smo precej napredovali," je še razmišljal Pogačar. Sestavni del kolesarstva pa niso samo tekmovanja, temveč tudi treningi, ki, kot pravi slovenski kolesarski as, včasih prinesejo enako vrsto zadovoljstva kot zmaga. "Težko je iti vsak dan na kolo in biti dolge ure na kolesu tudi v slabem vremenu. A ko zaključiš s petimi ali šestimi urami treninga v slabem vremenu, je to že zmaga. Kolesarji nismo v tem svetu le za dirkanje, temveč tudi za take trenutke, ko si po treningu rečemo: 'To pa je bil dober dan na kolesu'".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči