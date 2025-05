Kolesarje čaka tudi pet makadamskih odsekov s trase Strade Bianche

Od Gubbia do Siene bo karavana Gira prekolesarila 181 km, od tega 30 km po belih cestah. Makadam je sicer na sporedu zadnjih 70 km etape. Tudi sicer bodo drugo polovico etape zaznamovali nenehni vzponi in spusti.

Glavni pretendenti za končno zmago so v soboto dopustili večji pobeg in na koncu v cilj prišli z več kot štirimi minutami zaostanka, kar je v skupno vodstvo katapultiralo Italijana Diega Ulissija iz moštva XDS-Astana. Čeprav so tehnične etape, kot je nedeljska, ustvarjene za pobege, je zaradi stanja v skupni razvrstitvi pričakovati, da bodo favoriti tokrat bolj prežali na morebitne poskuse bega.