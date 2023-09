Bo sloviti Angliru na novo premešal karte?

Po torkovi 16. etapi je v skupnem seštevku prišlo do nekaj sprememb pri vrhu. Po etapni zmagi je s tretjega na drugo mesto napredoval Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki ima za moštvenim kolegom, Američanom Seppom Kussom, le še 29 sekund zaostanka. Na tretje mesto je padel še en kolesar Jumbo-Visme, slovenski as Primož Roglič, ki zaostaja 1:33 minute. Glede na premoč nizozemske ekipe gre pričakovati novo simultanko zasedbe, ki v Španiji lovi zgodovinski trojček zmag na vseh tritedenskih dirkah v eni sezoni. Giro je dobil Roglič, Tour pa Vingegaard. Na dirki poleg Rogliča nastopajo še trije Slovenci. Jan Tratnik (Jumbo-Visma) je skupno 43., Domen Novak (UAE Team Emirates) 127. in Matevž Govekar (Bahrain Victorious) 129.