Številni še brez pogodb, med njimi tudi Domen Novak

Odmevni prestopi kolesarjev pred sezono 2022 se vrstijo iz dneva v dan. Kot zadnji je propadajočo Qhubeko NextHash, ki je v velikih finančnih težavah, zapustil Giacomo Nizzolo, podpisal je za Israel Start-Up Nation. Kljub temu je na "kolesarski tržnici" še kar nekaj zvenečih imen, ki za prihodnje leto še nimajo pogodbe. Med njimi so tudi legendarni Mark Cavendish, Alejandro Valverde in Geraint Thomas. Od sedmih Slovencev v svetovni seriji je brez pogodbe samo Domen Novak.

icon-expand Mark Cavendish se lahko pohvali s kar 34. etapnimi zmagami na Touru. FOTO: AP

Eden najtrofejnejših kolesarjev v zgodovini Mark Cavendish je v letih 2019 in 2020 zaman čakal na novo zmago. Najprej v dresu Dimension Date in nato še v barvah Bahrain – McLarna. Ko je pred letošnjo sezono podpisal za Deceuninck – Quick Step si verjetno nihče ni mislil, da lahko obudi staro formo, a prav to se je zgodilo. Aprila je dobil štiri etape dirke po Turčiji, sredi junija mu je pripadla peta etapa po Belgiji, nato pa je prišel Tour de France, kjer je proti vsem napovedim dobil še štiri preizkušnje in s tem izenačil legendarnega Eddyja Merckxa po številu dobljenih etap na francoski pentlji. 36-letnik je v zadnjem času večkrat javno izrazil željo, da bi ostal del Deceunincka, a mu začuda nove pogodbe še niso ponudili. Ugiba se, da prvi mož ekipe Patrick Lefevere še ni povsem prepričan, ker se je po grozljivi poškodbi na lanski dirki po Poljski v odlični formi vrnil še en sprinter Fabio Jakobsen, ki bi utegnil dobiti vlogo prvega kolesarja na ravninskih etapah. Če bo Cavendish na koncu res ostal brez nove pogodbe, se bo preostalim ekipam ponudila odlična priložnost, da v svoje vrste pripeljejo izkušenega šampiona, ki je več kot dokazal, da še ni za staro šaro. Bo Valverde še 12. sezono vozil za Movistar?

Najstarejši mož v karavani Alejandro Valverde tudi pri 41 letih ne bo odnehal. Čeprav še čaka na novo ponudbo Movistarja, bo ta najverjetneje prišla kmalu. Kako tudi ne bi, ko pa je prekaljeni Španec letos več kot dokazal, da je še sposoben dirkati z najboljšimi. Nenazadnje je za njim sezona s tremi zmagami, a žal tudi veliko črno piko, ko je v odlični formi po grdem padcu predčasno končal domačo pentljo.

Ali ste vedeli? Cavendish (156) in Valverde (130) sta skupaj zbrala že neverjetnih 286 zmag na najvišjem nivoju.

icon-expand Geraint Thomas je Tour dobil leta 2018, leto kasneje je bil ob zmagi ekipnega kolege Egana Bernala drugi. FOTO: AP

Se bodo pri Ineosu domačinoma zahvalili za sodelovanje?

Še en od težkokategornikov brez pogodbe za 2022 je Geraint Thomas. Nekdanji zmagovalec Toura je dobil dirko po Romandiji, do etapne zmage pa kasneje prišel še na kriteriju po Dofineji. A zatem je imel obilo smole, sanje o novem napadu na rumeno majico so se zanj razblinile že v tretji etapi, ko je bil udeležen v padcu. Nedavno je prestal operacijo rame in ni še povsem jasno, ali mu bodo pri Ineosu, katerega član je že enajst sezon, ponudili nov dogovor. Pri Ineosu nove pogodbe prav tako še niso ponudili Benu Swiftu, za katerim pa je za razliko od Thomasa zelo dobra sezona, v kateri se je utrdil kot eden najboljših pomočnikov britanske zasedbe. Kolesarski mediji sicer poročajo, da si ga pri Ineosu želijo zadržati v svojih vrstah. Italijana še brez zagotovljene prihodnosti

Tudi italijanski sprinter Elia Viviani je še brez pogodbe, za razliko od prej omenjenih pa je zanj bolj kot ne jasno, da ne bo ostal pri trenutnem delodajalcu. Iz Cofidisa so namreč že sporočili, da mu ne bodo podaljšali pogodbe. 32-letnik je v francosko zasedbo prišel kot velika okrepitev, a predvsem lani pričakovanj ni upravičil, saj je ostal brez ene same zmage. Tudi zato je predsednik ekipe Thierry Vittu že julija dejal, da bo za vse bolje, če se strani razideta. Letošnja sezona je bila za Vivianija sicer boljša, vpisal je sedem zmag, od tega pet v dresu Cofidisa, a bo kariero kljub temu najverjetneje nadaljeval drugje. Cyclingweekly v povezavi z njim omenja Ineos Grenadiers, Astano in Deceuninck – Quick Step. Naj omenimo še enega Italijana, in sicer Fausta Masnado, ki je zablestel na zadnji dirki sezone po Lombardiji, ko je vse do konca "držal" Tadeja Pogačarja, v sprintu pa je bil prekratek za največji uspeh kariere. Drugi je bil na državnem prvenstvu, kjer ga je ugnal le Sonny Colbrelli, po odlično odpeljanem kronometru pa je skočil na oder za zmagovalce v skupnem seštevku dirke po Romandiji, ki jo je končal kot tretji. Za kolesarja iz Bergama se pri 27 letih zdi, da je na vrhuncu kariere, zato bi bilo veliko presenečenje, če mu pri Deceunincku ne bi podaljšali pogodbe.

icon-expand Matej Mohorič je z Bahrainom podaljšal za dve sezoni, mu bo sledil tudi Domen Novak? FOTO: AP