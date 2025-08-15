Svetli način
Kolesarstvo

Kolesarji držijo pesti, da se zgodi!

Ljubljana, 15. 08. 2025 20.37 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Matic Flajšman
Komentarji
5

Slovenska kolesarska elita z nestrpnostjo pričakuje odločitev organizatorjev Dirke po Franciji, ali bo deželi na sončni strani Alp zaupana izvedba t.i. Grand Departa Toura leta 2029. Ta trenutek je znano zgolj in samo, kje bo start v prihodnjih dveh letih.

Kam se je zahvaljujoč izjemnim rezultatom slovenskih mojstrov vrtenja pedal zavihtela Slovenija? Med najvidnejše predstavnike na zemeljski obli! Ta hip je na svetovni lestvici pred deželo na sončni strani Alp zgolj Belgija, sledi Italija in druge dežele. Nekaj kar se je zdelo še pred 15. leti nepredstavljivo. A dosežki najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja, nepopustljivega Primoža Rogliča, nepredvidljivega specialist za enodnevne dirke Mateja Mohoriča in mnogih drugih, so garancija za dober izplen na vsaki od dirk, kjer se pojavijo na startu.

Primož Roglič je 112. Dirko po Franciji končal na 8. mestu v generalni razvrstitvi.
Primož Roglič je 112. Dirko po Franciji končal na 8. mestu v generalni razvrstitvi. FOTO: AP

Ne čudi, da je danes Slovenija dežela, ki se resno spogleduje z organizacijo začetka Dirke po Franciji leta 2029 (prihodnje leto bo t.i. grand depart v Barceloni, leto dni kasneje v Edinburgu). "Za slovenski šport bi bilo to nekaj izjemnega, za kolesarstvo bi bilo na dolgi rok super," razmišlja Pogačar, čigar besede je podkrepil tudi njegov klubski kolega pri ekipi Združenih arabskih Emiratov Pavel Sivakov: "Prepričan sem, da bi Slovenija lahko gostila začetek dirke. Ta hip je Slovenija ena najpomembnejših kolesarskih dežel na svetu. Kar zadeva dirko pa sem prepričan, da imate pokrajino, ki omogoča, da pripravite nadvse zanimive trase. Od ravninskih etap, do gorskih. Relief vam omogoča tudi, da pripravite denimo etapo z gorskim ciljem."

Mohorič Slovenijo vidi, kot najboljšo kolesarsko destinacijo

Zgodbe organizacije velikega začetka Dirke po Franciji leta 2029 se je zelo razveselil tudi Matej Mohorič, saj se zaveda, da gre za drugačne vrste promocijo Slovenije. "Brez dvoma bi bilo to za nas kolesarje izjemna čast. Začeti dirko v domovini bi bilo nekaj izjemnega. Obenem pa bi bila to priložnost, da Slovenijoi spozna cel svet, jo prepozna kot eno najlepših kolesarskih destinacij v svetu. Boljše ne poznam," je v POPkastu med drugim na temo organizacije začetka Toura čez 4 leta povedal Mohorič.

Preberi še Ali Tadej Pogačar res ne trpi na kolesu?

V tem obdobju pa bodo v ospredje na ravni svetovne serije zagotovo že prišli novi obetavni slovenski kolesarji, ki se že kalijo v najmočnejših ekipah. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), ki je v letošnjem letu zmagal na Dirki po Italiji za mlade kolesarje je le eno od imen, ki si ga velja zapomniti. Prihajajo pa še številni drugi, ki bodo do takrat položili zrelostni izpit med elito in se zagotovo predstaviti svetovni kolesarski javnosti.

kolesarstvo dirka po franciji tour tadej pogačar slovenija 2029
Naslednji članek

Lipowitza ne bo na SP, kjer bo naslov branil Pogačar

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res1
15. 08. 2025 20.56
Kakšen naslov? A bodo namesto v Franciji dirkali pri nas?
ODGOVORI
0 0
ImamLastnoMnenje
15. 08. 2025 21.08
+1
Da, pametnjakovič! Etapa ali dve bi se vozile po slovenskih cestah.....
ODGOVORI
1 0
Magenta07
15. 08. 2025 21.17
Vozili* dvojina, če že formalni “da” uporabljaš
ODGOVORI
0 0
ISSN 1581-3711
