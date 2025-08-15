Kolesarji držijo pesti, da se zgodi!

Slovenska kolesarska elita z nestrpnostjo pričakuje odločitev organizatorjev Dirke po Franciji, ali bo deželi na sončni strani Alp zaupana izvedba t.i. Grand Departa Toura leta 2029. Ta trenutek je znano zgolj in samo, kje bo start v prihodnjih dveh letih.

Kam se je zahvaljujoč izjemnim rezultatom slovenskih mojstrov vrtenja pedal zavihtela Slovenija? Med najvidnejše predstavnike na zemeljski obli! Ta hip je na svetovni lestvici pred deželo na sončni strani Alp zgolj Belgija, sledi Italija in druge dežele. Nekaj kar se je zdelo še pred 15. leti nepredstavljivo. A dosežki najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja, nepopustljivega Primoža Rogliča, nepredvidljivega specialist za enodnevne dirke Mateja Mohoriča in mnogih drugih, so garancija za dober izplen na vsaki od dirk, kjer se pojavijo na startu.

Primož Roglič je 112. Dirko po Franciji končal na 8. mestu v generalni razvrstitvi. FOTO: AP icon-expand

Ne čudi, da je danes Slovenija dežela, ki se resno spogleduje z organizacijo začetka Dirke po Franciji leta 2029 (prihodnje leto bo t.i. grand depart v Barceloni, leto dni kasneje v Edinburgu). "Za slovenski šport bi bilo to nekaj izjemnega, za kolesarstvo bi bilo na dolgi rok super," razmišlja Pogačar, čigar besede je podkrepil tudi njegov klubski kolega pri ekipi Združenih arabskih Emiratov Pavel Sivakov: "Prepričan sem, da bi Slovenija lahko gostila začetek dirke. Ta hip je Slovenija ena najpomembnejših kolesarskih dežel na svetu. Kar zadeva dirko pa sem prepričan, da imate pokrajino, ki omogoča, da pripravite nadvse zanimive trase. Od ravninskih etap, do gorskih. Relief vam omogoča tudi, da pripravite denimo etapo z gorskim ciljem."

Mohorič Slovenijo vidi, kot najboljšo kolesarsko destinacijo

Zgodbe organizacije velikega začetka Dirke po Franciji leta 2029 se je zelo razveselil tudi Matej Mohorič, saj se zaveda, da gre za drugačne vrste promocijo Slovenije. "Brez dvoma bi bilo to za nas kolesarje izjemna čast. Začeti dirko v domovini bi bilo nekaj izjemnega. Obenem pa bi bila to priložnost, da Slovenijoi spozna cel svet, jo prepozna kot eno najlepših kolesarskih destinacij v svetu. Boljše ne poznam," je v POPkastu med drugim na temo organizacije začetka Toura čez 4 leta povedal Mohorič.