Kolesarji Jumbo Visme konkurenco pokorili tudi na EP

"Enostavno nisem mogel računati, da bi lahko v sprintu ugnal tako hitre kolesarje, ki so bili z mano v ospredju. Z Van Aerom in De Liejem nisem mogel računati na zmago, moral sem napasti, nisem imel ničesar za izgubiti. Presrečen sem, da mi je uspelo, zato pa se moram zahvaliti mojim francoskim ekipnim kolegom, bili so mi v fantastično pomoč. Zmago pa posvečam moštvenemu kolegu Nathanu Van Hooydoncku , ki je moral zaradi težav srcem končati kariero. Mislim, da je danes lahko ponosen name in tudi na druge fante iz ekipe," je bil zadovoljen zmagovalec.

Slovenska vrsta je bila na prvenstvu močno zdesetkana, z izjemo Matevža Govekarja so manjkali vsi, ki si služijo kruh v ekipah svetovne serije. Tako ponovitve uspehov mladincev, ki so osvojili zlato in bronasto kolajno, ni bilo za pričakovati. In je tudi ni bilo, Jaka Primožič je z zaostankom šestih minut in 16 sekund zasedel 50. mesto, med dirko je bil viden, ko je s še enim tekmovalcem lovil skupino ubežnikov, Tilen Finkšt je bil 81., Matevž Skok 82., oba sta zaostala osem minut in 38 sekund, Aljaž Jarc, Kristijan Koren, Mihael Štajnar in Govekar pa niso prišli do cilja.