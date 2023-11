Kolesarji leta Pogačar, Bujak in Hrastnik

V letih 2022 in 2021 je slavil Pogačar, medtem ko si je slednji leta 2020 naziv najboljšega slovenskega kolesarja razdelil z Rogličem.

Med cestnimi kolesarji sta se za naziv najboljšega borila predvsem Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) in Primož Roglič (Jumbo-Visma). Prvi je v sezoni zabeležil 17 zmag, od tega dve na prestižnih spomenikih, obenem pa je bil še drugi na dirki po Franciji, medtem ko je drugi zmagal na dirki po Italiji in bil ob 15 zmagah v sezoni šel tretji na španski pentlji.

Kolesarska zveza Slovenije je na predlog pristojnih odborov in po sklepu predsedstva KZS podelila še številne druge nagrade in priznanja.

Petindvajsetletni član UAE Team Emirates je blestel v prvem delu sezone, ko je poleg številnih drugih zmag osvojil bržčas najbolj prestižno enodnevno dirko na svetu po Flandriji. Konec sezone je še tretjič zapovrstjo osvojil še en spomenik po Lombardiji.

"Flandrija je ena najlepših enodnevnih dirk. Da mi je tam uspelo zmagati, je res nekaj posebnega," je dejal Pogačar.

"Letos je bilo kar pestro na Touru. Zadnji teden je bil zame kar zahteven, a mi drugo mesto daje dodatno motivacijo. Upam, da bo šlo naslednje leto bolj tekoče," je dodal prvi kolesar svetovne lestvice.

Med izpostavljenimi izidi dvakratnega državnega prvaka so še zmage na večdnevni dirki Pariz-Nica ter enodnevnih Amstel Gold, Valonska puščica. Na spomeniku Liege-Bastogne-Liege je padel in si zlomil zapestje, zaradi česar je izpustil večji del priprav na glavni cilj sezone - Tour. Tam je za Dancem Jonasom Vingegaardom zasedel drugo mesto, nato pa na svetovnem prvenstvu v Glasgowu osvojil še bron na cestni dirki.

Tudi za Rogličem je sijajna sezona po vrnitvi po operaciji rame ob koncu lanske sezone. Dobil je vse večdnevne dirke z izjemo Vuelte, kjer pa so prva tri mesta zasedli člani iste ekipe. Pred Rogličem sta bila po trenju znotraj ekipe in kasnejšem internem dogovoru Američan Sepp Kuss in Vingegaard. Zmaga na Giru bo ob sneti verigi ostala vrhunec sezone.