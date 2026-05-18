Kolesarstvo

Kolesarji na EP po dvorišču Pogačarja

Ljubljana, 18. 05. 2026 12.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
MyTour of Slovenia 2026

Slovenija bo v začetku oktobra gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Priprave se stopnjujejo, organizatorji pa so danes v Ljubljani predstavili traso. Njen osrednji del bo potekal okoli Šenčurja in Preddvora, z vzponom na Možjanco in Štefanjo Goro. Kolesarje bo peljala tudi mimo domače hiše Tadeja Pogačarja.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: AP

Članska moška in ženska ter preizkušnja mlajših članov se bodo začele v Ljubljani. Od tam bo cestna dirka peljala kolesarje do Škofje Loke, Kranja, Vodic, Mengša, Kamnika do Šenčurja. Ta bo predstavljal osrednji del 22-kilometrskega ciljnega kroga do Preddvora z vzponom na Možjanco in Štefanjo Goro. Tega bodo kolesarji v članski konkurenci prevozili petkrat do cilja v Šenčurju.

Dirka bo vključevala 85 kilometrov uvodne ravnine pred vstopom v krog, ki bo predstavljal selekcijo med tekmeci, je na predstavitvi na Ljubljanskem gradu povedal generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec.

Osrednji vzpon na Možjanco je dolg dva kilometra s povprečnim naklonom 10 odstotkov, sledil mu bo še 100 dodatnih višinskih metrov na Štefanjo Goro. Ciljni krog bo predstavljal tudi traso vožnje čas, ki bo za vse kategorije enaka, je še pojasnil Poljanec.

Spored EP se bo začel 2. oktobra s cestnima dirkama mlajših članov in članic, nadaljeval pa dan kasneje z mladinsko preizkušnjo in članicami. V nedeljo bo prvi vrhunec EP s cestno dirko članov, ob tem bodo tekmovale tudi mladinke.

Po dnevu za trening za vožnjo na čas, se bo prvenstvo končalo s torkovimi mešanimi ekipnimi kronometri v mladinski in članski konkurenci ter sredinimi posamičnimi preizkušnjami v vožnji na čas v vseh starostnih kategorijah.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

