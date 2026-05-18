Kolesarji na EP po dvorišču Pogačarja

Članska moška in ženska ter preizkušnja mlajših članov se bodo začele v Ljubljani. Od tam bo cestna dirka peljala kolesarje do Škofje Loke, Kranja, Vodic, Mengša, Kamnika do Šenčurja. Ta bo predstavljal osrednji del 22-kilometrskega ciljnega kroga do Preddvora z vzponom na Možjanco in Štefanjo Goro. Tega bodo kolesarji v članski konkurenci prevozili petkrat do cilja v Šenčurju.

Dirka bo vključevala 85 kilometrov uvodne ravnine pred vstopom v krog, ki bo predstavljal selekcijo med tekmeci, je na predstavitvi na Ljubljanskem gradu povedal generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec.