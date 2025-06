Kolesarji v drugi etapi od Velenja do Rogaške Slatine

Dylan Groenewegen je v prvi etapi od Pirana do Škofljice slavil in dosegel šesto etapno zmago na slovenski pentlji. S tem se je še približal rekorderju domačinu Boštjanu Mervarju s sedmimi. Danes bi lahko 31-letni Nizozemec izenačil rekordno znamko, veliko pa bo odvisno od tega, kako bo z ekipo, v kateri je tudi Slovenec Luka Mezgec , preživel malce bolj razgiban konec trase.

Kolesarje po startu v Velenju najprej čaka ravninski del do vzpona na Celjsko kočo (7,8 km/6,1 %), nato pa v drugem delu trase sledi vožnja od Štor prek Šentjurja in Ponikve vse do Šmarja pri Jelšah. Od tam sledi nekoliko bolj razgiban teren, ki bi lahko določenim sprinterjem povzročil težave.

V skupnem seštevku ima Groenewegen sekundo naskoka pred Švicarjem Fabiom Christenom (Q36,5) in štiri pred Špancem Manuelom Penalverjem (Polti VisitMalta). Od Slovencev je najvišje v seštevku zavoljo bonifikacij iz prve etape Matic Žumer (Adria Mobil) na petem mestu, zaostaja pa sedem sekund. Najvišje je prvo etapo od domačih predstavnikov končal Tilen Finkšt (Adria Mobil) na sedmem mestu.

Etapa se bo začela ob 11.07, organizatorji pa najboljše v cilju pričakujejo okoli 15. ure.