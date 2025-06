Kolesarska dirka po Sloveniji: Kraljevska etapa na Golte

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pričakovati je velike razlike med najboljšimi, boj za skupnega zmagovalca pa zaradi narave zadnje etape v nedeljo do Novega mesta s prečkanjem Trške gore po pričakovanjih še ne bo povsem odločen.

Po dveh zmagah nizozemskega sprinterja Dylana Groenewegna v prvi in tretji etapi ter slavju Christena iz skupine ubežnikov v drugi, bo današnji dan namenjen izrazitim hribolazcem.

V generalni razvrstitvi ima Christen 16 sekund naskoka pred Norvežanom Andersom Johannessenom in 21 pred nekdanjim zmagovalcem Gira (2020) Britancem Taom Geogheganom Hartom. Devetnajstletni Omrzel na šestem mestu zaostaja 25 sekund.

Med glavnimi favoriti za etapno zmago so predvsem Geoghegan Hart, Avstrijec Felix Grossschartner, Španca Urko Berrade in Jose Manuel Diaz, Italijan Giovanni Carboni, Norvežan Johannes Kulset in še nekateri drugi.

Etapa se bo začela ob 10.20, najboljše pa na Golteh pričakujejo okoli 15. ure.