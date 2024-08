Kolesarji v četrtek varčevali moči za današnjo zahtevno etapo

Razmerja se v 12. etapi z zaključnim vzponom do Manzanede niso spremenila, saj so ekipe s svojimi najboljšimi posamezniki še nekoliko varčevale z močmi.

Danes utegne biti v etapi do vrha Ancaresa povsem drugače. Teren v zadnjih 30 km najprej ponuja bonifikacijske sekunde na ne najbolj zahtevnem klancu Lumeras (6,6 km/6 %), nato pa bo sledilo še vzpenjanje proti cilju na 1669 m nadmorske višine.

Zadnji klanec bo dolg 7,5 km s povprečnim naklonom 9,3 %, a s številnimi odseki do 15 %. Strm in ne predolg klanec bi lahko ustrezal tudi Primožu Rogliču, ki je v sredo Benu O'Connorju (Decathlon AG2R) v etapi s precej krajšim vzponom tik pred spustom do cilja odščipnil 37 sekund.