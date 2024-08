Kolesarji že pogledovali proti sredi, ki ponuja izjemno možnost za napade

Pred zasledovalci je tako v drugem delu dirke obilo dela, da preprečijo senzacionalno slavje 28-letnega Avstralca. Priložnosti ne bo več veliko, zato bodo morali izkoristiti sleherno priložnost. In prva se ponuja že v sredo, ko se bo etapa po 167 kilometrih zaključila v mestu Padron. Na sporedu bodo štirje vzponi in skupaj 2800 višinskih metrov vzpenjanja, pravi ognjemet pa se pričakuje na zadnjem klancu na Puerto Cruxeiras, ki je resda dolg le 2,8 kilometra, a povprečni naklon znaša več kot devet odstotkov. Na najstrmejšem delu pa kar 19!

Številni strokovnjaki zato poudarjajo, da bi utegnili Roglič in druščina že tu napasti O'Connorja, za katerim je relativno miren dan v glavnini. V deseti etapi so namreč najboljši v skupnem seštevku družno pripeljali v cilj. Mikel Landa (Quick-Step) je denimo v cilju priznal, da so vsi že pogledovali proti razgibani sredini etapi v Galiciji.

Po koncu zadnjega vzpona bodo imeli kolesarji do cilja še osem kilometrov, a bo večino tega šlo v dolino, zato bo morebitne razlike še toliko težje zakrpati. "Gre za zelo zahteven klanec, zato bo zanimivo videti, kako se bodo stvari razpletle. Pričakujem, da bodo stvari bistveno bolj napete kot danes," je po torkovi preizkušnji napovedal O'Connor, ki je odločen, da bo rdečo majico branil vse do cilja v Madridu.