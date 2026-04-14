Kolesarska dirka po Sloveniji letos tudi na Vršič

Potem ko je lanska, 31. izdaja slovenske pentlje, po odločitvi Mednarodne kolesarske zveze UCI padla v termin le nekaj dni po koncu dirke po Italiji, se letos vrača v želeni termin dva tedna pred začetkom Toura. Razporeditev dirk tako tudi slovenskim organizatorjem v boju za zeleno majico najboljšega omogoča, da privabijo predvsem nekatere kolesarje, ki so sredi priprav na dirko po Franciji. Končni seznam nastopajočih bo kot vselej znan nekaj dni pred dirko.

Prva etapa petdnevne slovenske dirke se bo začela ob Velenjskem jezeru in po predvidenem scenariju končala vsaj s sprintom večje skupine ali glavnine po dveh krogih v Rogaški Slatini. Druga etapa se bo prvič začela v Radljah ob Dravi in se prek Maribora deloma po dravski kolesarski poti po vsej verjetnosti končala s sprintom glavnine v Ormožu.

Boj za skupno zmago bo potekal v zadnjih treh etapah. Tretja se bo začela v Mariboru in po razgibani trasi končala v Celju po vzponu na Celjsko kočo.