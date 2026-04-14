Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Kolesarska dirka po Sloveniji letos tudi na Vršič

Ljubljana, 14. 04. 2026 12.43 pred 2 urama 3 min branja 0

Avtor:
STA
Dirka po Sloveniji

Organizatorji dirke po Sloveniji so danes na novinarski konferenci predstavili traso 32. izvedbe, na kateri se bodo kolesarji znova merili v želenem terminu med 17. in 21. junijem. Skupaj 800,6 km dolga preizkušnja se bo začela v Velenju in končala v Novem mestu. Kraljevska sobotna etapa se bo z vzponom na Vršič končala v Kranjski Gori.

Potem ko je lanska, 31. izdaja slovenske pentlje, po odločitvi Mednarodne kolesarske zveze UCI padla v termin le nekaj dni po koncu dirke po Italiji, se letos vrača v želeni termin dva tedna pred začetkom Toura. Razporeditev dirk tako tudi slovenskim organizatorjem v boju za zeleno majico najboljšega omogoča, da privabijo predvsem nekatere kolesarje, ki so sredi priprav na dirko po Franciji. Končni seznam nastopajočih bo kot vselej znan nekaj dni pred dirko.

Prva etapa petdnevne slovenske dirke se bo začela ob Velenjskem jezeru in po predvidenem scenariju končala vsaj s sprintom večje skupine ali glavnine po dveh krogih v Rogaški Slatini. Druga etapa se bo prvič začela v Radljah ob Dravi in se prek Maribora deloma po dravski kolesarski poti po vsej verjetnosti končala s sprintom glavnine v Ormožu.

Boj za skupno zmago bo potekal v zadnjih treh etapah. Tretja se bo začela v Mariboru in po razgibani trasi končala v Celju po vzponu na Celjsko kočo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nato v soboto tradicionalno sledi kraljevska etapa. Ta se bo začela v Kranju in se podala proti Kranjski Gori, od tam pa sledi krog z obiskom Italije ter s prvim prečkanjem Vršiča (12,6 km/7,7 %) po 13 letih. Cilj bo po skoraj 4000 višinskih metrih v Kranjski Gori.

"Četrta etapa je že takšna, ki meni predstavlja veliko zadovoljstva in motivacije in lahko govorimo o boju za skupni seštevek. Vsi vemo, da je bila ena etapa vedno namenjena najboljšim v gorah. Vršič je zelo lep klanec, tudi kraji so zelo lepi in vesel sem, da bomo tako etapo odpeljali po Sloveniji," je o kraljevski etapi na novinarski konferenci dejal lani najboljši mladi kolesar slovenske pentlje Jakob Omrzel. Dvajsetletnik sicer še ni potrdil nastopa na domači dirki.

Zadnja etapa bo še ponudila boj za skupno zmago, saj bo trasa v zadnjih 45 km prečkala Trebelno in Trško goro pred prihodom v Novo mesto. Tam bo cilj na glavnem trgu, po skupno 10.999 višinskih metrih pa bo okronan tudi zmagovalec 32. izdaje slovenske pentlje. Organizatorji so danes razkrili, da bosta na dirki nastopili vsaj dve ekipi iz svetovne serije, to sta Bahrain-Victorious in Red Bull-BORA-hansgrohe, z dvema pa še potekajo pogajanja zaradi številnih poškodb. Na štartu bodo tudi tri slovenske ekipe.

V zgodovini preizkušnje so po dvakrat od Slovencev slavili Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jure Golčer in Mitja Mahorič, med tujimi kolesarji pa ima dve zmagi Italijan Diego Ulissi. Lani je bil najboljši Norvežan Anders Halland Johannessen.

Trasa 32. dirke po Sloveniji:

17. junij 1. etapa: Velenje - Rogaška Slatina (141,6 km)*

18. junij 2. etapa: Radlje ob Dravi - Ormož (176,8 km)*

19. junij 3. etapa: Maribor - Celje (137 km)**

20. junij 4. etapa: Kranj - Kranjska Gora (183,1 km)***

21. junij 5. etapa: Litija - Novo mesto (162,1 km)**

*** - gorska etapa

** - razgibana etapa

* - ravninska etapa

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
zadovoljna
Portal
Tako lepa je Dejanova partnerka
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat v Kmetiji
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat v Kmetiji
vizita
Portal
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
cekin
Portal
Ste tudi vi kupili te izdelke? Preverite, kaj se dogaja
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Regres 2026 ni enak za vse
Regres 2026 ni enak za vse
moskisvet
Portal
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
dominvrt
Portal
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Tako boste prenovo plačali občutno manj
Tako boste prenovo plačali občutno manj
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
okusno
Portal
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Popolna izbira za hitro kosilo
Popolna izbira za hitro kosilo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
voyo
Portal
Verstappen: Anatomija prvaka
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641