Začenja se dirka po Sloveniji: prva etapa od Velenja do Rogaške Slatine

Jan Tratnik FOTO: Profimedia

Jan Tratnik (Red-Bull-Bora-hansgrohe) bo na tokratni slovenski kolesarski pentlji predvsem pomagal prvemu favoritu, Nemcu Florianu Lipowitzu, ki bo napadal skupno zmago. "Mislim, da nima smisla skrivati, da je Lipowitz številka 1 na tej dirki. Če dirke ne bo dobil, bo to zanj neuspeh. Kot ekipa ciljamo na zmago," je bil glede ciljev svojega moštva pred preizkušnjo na slovenskih cestah jasen izkušeni 36-letni Slovenec. Tratnik je zaradi svoje trenutne vloge v moštvu težko podal enoznačen odgovor na vprašanje, katera izmed petih etap mu na tokratni dirki najbolj leži. "Pred leti, ko sem še bolj tekmoval za rezultat, bi rekel, da etapa do Celjske koče ali do Novega mesta. Tokrat je drugače, saj sem v vlogi pomočnika," je o ustreznosti trase letošnje dirke po Sloveniji povedal Tratnik, a vendarle v isti sapi izpostavil, da se najbolj veseli vzpona na Vršič. Dodal je, da bo preizkušnjo skupaj z moštvom izkoristil predvsem za pripravo na dirko po Franciji: "Ta proces se je začel že s koncem dirke po Romandiji. Vzel sem si nekaj premora, nato pa sem bil že osredotočen na Tour. Preizkušnjo na domačih tleh želim izkoristiti za piljenje zadnjih podrobnosti. Sledil bo počitek in nato pot v Francijo."

Jakob Omerzel FOTO: Sportida

Z drugačnimi ambicijami pa se na slovenske ceste odpravlja Jakob Omerzel (Bahrain Victorious): "Vsak ima svoje želje in če prideš na start, verjetno ne boš rekel, da si ne želiš zmagati. Imamo enega hitrega kolesarja, ostali pa pomagajo vodilnemu." Podobno kot pri Red Bullu si tudi njegova ekipa želi, da bi iz Slovenije odšla z zmago, čeprav o tem slovenski kolesarski up ni želel veliko razpredati. Omerzel bo na slovenski pentlji prvič vrtel pedala po poškodbi. "Za mano so priprave na Tenerifu, kjer sem preživel tri tedne. Tam sem se sprostil in prišel do forme, v kateri si želim biti. Mislim, da sem dobro pripravljen, a bomo videli, kako se bodo stvari na koncu razpletle," je pred predstavniki sedme sile povedal Omerzel, ki je pripravljen na vlogo vodje. "Tega sem že navajen in se mi ne zdi nič nenavadnega. Kot kolesar sem se že dodobra seznanil s tem, kaj pomeni biti pomočnik in kaj tisti, ki mora zmagati. Zame je to zgolj potrditev, da se moram še bolj potruditi," je svoj položaj v moštvu komentiral Omerzel. Slednji sicer nima v načrtu, da bi po domači dirki nastopil v Franciji, zato mu omenjena preizkušnja predstavlja osrednji cilj. "Ta dirka ima zame posebno mesto, saj sem jo gledal že kot otrok. Res je, da obstajajo tekmovanja na višji ravni, a domače tekmovanje je nekaj posebnega, zato se v Slovenijo vračam z velikim veseljem," je sklenil Omerzel.

Dirka po Sloveniji FOTO: Dirka po Sloveniji