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Kolesarstvo

Začenja se dirka po Sloveniji: prva etapa od Velenja do Rogaške Slatine

Velenje, 17. 06. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Dirka po Sloveniji

Danes se bo s prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine začela 32. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji. Svoja pričakovanja pred slovenskim kolesarskim vrhuncem sta na novinarski konferenci predstavila Jan Tratnik in Jakob Omerzel. Omenjena se na preizkušnja podajata s povsem drugačnimi cilji.

Jan Tratnik
Jan Tratnik
FOTO: Profimedia

Jan Tratnik (Red-Bull-Bora-hansgrohe) bo na tokratni slovenski kolesarski pentlji predvsem pomagal prvemu favoritu, Nemcu Florianu Lipowitzu, ki bo napadal skupno zmago. "Mislim, da nima smisla skrivati, da je Lipowitz številka 1 na tej dirki. Če dirke ne bo dobil, bo to zanj neuspeh. Kot ekipa ciljamo na zmago," je bil glede ciljev svojega moštva pred preizkušnjo na slovenskih cestah jasen izkušeni 36-letni Slovenec.

Tratnik je zaradi svoje trenutne vloge v moštvu težko podal enoznačen odgovor na vprašanje, katera izmed petih etap mu na tokratni dirki najbolj leži. "Pred leti, ko sem še bolj tekmoval za rezultat, bi rekel, da etapa do Celjske koče ali do Novega mesta. Tokrat je drugače, saj sem v vlogi pomočnika," je o ustreznosti trase letošnje dirke po Sloveniji povedal Tratnik, a vendarle v isti sapi izpostavil, da se najbolj veseli vzpona na Vršič.

Dodal je, da bo preizkušnjo skupaj z moštvom izkoristil predvsem za pripravo na dirko po Franciji: "Ta proces se je začel že s koncem dirke po Romandiji. Vzel sem si nekaj premora, nato pa sem bil že osredotočen na Tour. Preizkušnjo na domačih tleh želim izkoristiti za piljenje zadnjih podrobnosti. Sledil bo počitek in nato pot v Francijo."

Jakob Omerzel
Jakob Omerzel
FOTO: Sportida

Z drugačnimi ambicijami pa se na slovenske ceste odpravlja Jakob Omerzel (Bahrain Victorious): "Vsak ima svoje želje in če prideš na start, verjetno ne boš rekel, da si ne želiš zmagati. Imamo enega hitrega kolesarja, ostali pa pomagajo vodilnemu."

Podobno kot pri Red Bullu si tudi njegova ekipa želi, da bi iz Slovenije odšla z zmago, čeprav o tem slovenski kolesarski up ni želel veliko razpredati. Omerzel bo na slovenski pentlji prvič vrtel pedala po poškodbi. "Za mano so priprave na Tenerifu, kjer sem preživel tri tedne. Tam sem se sprostil in prišel do forme, v kateri si želim biti. Mislim, da sem dobro pripravljen, a bomo videli, kako se bodo stvari na koncu razpletle," je pred predstavniki sedme sile povedal Omerzel, ki je pripravljen na vlogo vodje.

"Tega sem že navajen in se mi ne zdi nič nenavadnega. Kot kolesar sem se že dodobra seznanil s tem, kaj pomeni biti pomočnik in kaj tisti, ki mora zmagati. Zame je to zgolj potrditev, da se moram še bolj potruditi," je svoj položaj v moštvu komentiral Omerzel.

Slednji sicer nima v načrtu, da bi po domači dirki nastopil v Franciji, zato mu omenjena preizkušnja predstavlja osrednji cilj. "Ta dirka ima zame posebno mesto, saj sem jo gledal že kot otrok. Res je, da obstajajo tekmovanja na višji ravni, a domače tekmovanje je nekaj posebnega, zato se v Slovenijo vračam z velikim veseljem," je sklenil Omerzel.

Dirka po Sloveniji
Dirka po Sloveniji
FOTO: Dirka po Sloveniji

Kolesarji bodo do nedelje prevozili 810,7 kilometra, pri čemer jih čaka 11.229 metrov višinske razlike. Skupno bodo odpeljali pet etap, najdaljša bo četrta, ko bodo morali od Kranja do Kranjske Gore prekolesariti 184,7 kilometra. Na sporedu je v soboto.

Uvodna in zadnja etapa bosta merili 141,3 oziroma 169,4 kilometra. Zaključek bo v nedeljo s ciljem v Novem mestu. Na dirki bo sodelovalo 17 ekip, od katerih bodo tri slovenske - Kolesarski klub Novo mesto, Pogi Team Gusto Ljubljana in Factor Racing.

kolesarstvo dirka po sloveniji Jan Tratnik Jakob Omerzel Florian Lipowitz

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