Želite kolesariti z Matejem Mohoričem? Vrača se kolesarski praznik v Kranju

Kranj bo že peto leto zapored gostitelj festivala L'Etape Slovenia by Tour de France. 2-dnevni dogodek, ki je del globalne serije L'Etape Series pod okriljem najprestižnejše profesionalne kolesarske preizkušnje Dirke po Franciji, bo tudi letos mnogim kolesarskim navdušencem vseh generacij približal izkušnjo velike dirke. Festivalsko dogajanje se bo začelo v soboto, 5. septembra 2026, ob 12.30 z uradno otvoritvijo, na kateri bo prisoten tudi ambasador festivala Matej Mohorič. Oba dneva bo Slovenski trg gostil pester spremljevalni program s številnimi razstavljavci, aktivnostmi za obiskovalce in animacijo za najmlajše. Sobotno popoldansko dogajanje bo dodatno popestrila glasbena poslastica – nastop priljubljene Alye v živo. Vstop na prizorišče je prost.

Matej Mohorič je ambasador festivala L'Etape Slovenia by Tour de France FOTO: Damjan Žibert

Sobotni dan že tradicionalno poteka v znamenju povezovanja vseh generacij in ponuja številne kolesarske preizkušnje – od tekmovalnih do skupinskih voženj. Zvrstile se bodo: Poslovni etapi kot dirka dvojic, kjer morata oba člana ekipe sočasno prečkati ciljno črto in kot netekmovalna skupinska ISO Ride vožnja, obe v dolžini 34 km. Nato bodo sledile otroške preizkušnje Bodoči junaki, na katerih lahko sodelujejo vsi otroci do 12. leta starosti, tudi najmlajši na poganjalcih, nato pa še družinska skupinska vožnja na 12,5 km dolgi trasi v spremstvu uradnega vozila in s premično zaporo. To je za marsikoga prva izkušnja dirke v velikem slogu. Otroške preizkušnje in družinska vožnja so brezplačne, a predhodna prijava je obvezna, prijave pa so odprte do zapolnitve mest. Sklepna preizkušnja prvega dne bo atraktiven izziv K0.0lesari na polno!, verjetno najkrajši kronometer na svetu, ko se bo 100 izzivalcev pomerilo na 500 m vzponu na Jelenov klanec in skušalo premagati čas Mateja Mohoriča, vrhunskega kolesarja in ambasadorja festivala. Izzivalci se bodo najprej pomerili posamično, čemur bodo sledili polfinale za moške ter superfinali za ženske in moške.