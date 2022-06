Kolesarsko evropsko prvenstvo leta 2023 na Nizozemskem

Kolesarji v različnih starostnih kategorijah se bodo v deželi tulipanov med 20. in 24. septembrom pomerili za 13 kompletov kolajn.

Na prvenstvu moški in ženske ter mladinci, mladinke ter mlajši člani in članica nastopajo na cestni dirki in v kronometru. V zadnjih letih se tekmovanju pridružuje tudi tekma mešanih ekip v vožnji na čas.

Letos bo prvenstvo v sklopu združenih prvenstev stare celine v avgustu gostil nemški München.