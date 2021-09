SP v kolesarstvu: V boju za medalje le še najboljši, tudi Mohorič

178 kilometrov pred ciljem smo videli prvi resen napad, ko se je od glavnine odlepil Benoit Cosnefroy, sledila pa sta mu Magnus Cort in Remco Evenepoel. Kmalu se jim je pridružilo še nekaj zvenečih imen, med njimi tudi Roglič in Tratnik, privozili so si okoli minuto prednosti, a jih je glavnina ob narekovanju tempa s strani Italijanov kmalu ujela.

Ko je bilo do cilja še dobrih 90 kilometrov, je iz glavnine napadel Nemec Nils Politt. Vse najboljše reprezentance – z izjemno Britancev – so njegov skok pokrile z enim od svojih kolesarjev. Za Slovenijo je to storil Jan Tratnik, ki je bil v ubežni skupini vse tja do 60 kilometrov pred ciljem.

Idrijčan je popustil na najtežjem vzponu na klanec Moskestraat, kjer je kolesarje čakal tudi tlakovani odsek ceste. Tratnik je na vrh še prišel pred glavnino, ki se je močno raztegnila, a je nato počakal na ostale reprezentančne kolege. V glavnini jih je tedaj bilo še pet (Mohorič, Pogačar, Roglič, Mezgec in Polanc), saj sta Domen Novak in David Per že prej odstopila.

Po Moskestraatu je v begu ostalo le še pet kolesarjev, tudi domači adut Evenepoel. Ko je čez nekaj km napočil še drugi "tlakovani" klanec Bekestraat, pa se je njihova prednost dokončno stopila. Zato je v prvi meri z napadom poskrbel aktualni svetovni prvak Julian Alaphilippe.

Silovitemu tempu so lahko sledili le najboljši, od Slovencev je to uspelo le Mateju Mohoriču. 48 kilometrov do konca je Alaphilippe še enkrat pospešil, odgovoriti pa mu je uspel zgolj Sonny Colbrelli. Privozila sta si nekaj metrov prednosti, a so Belgijci (v ospredju so ostali še van Aert, Evenepoel in Stuyven) z narekovanjem tempa njun napad kmalu nevtralizirali.

Izjemna kulisa ob progi, ki so jo pripravili belgijski navijači: