Van der Poel s tretjo Flandrijo med rekorderje, Mohorič v bolnišnici

Nizozemski kolesarski as Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) je še tretjič v karieri postal zmagovalec spomenika po Flandriji. Na največji belgijski klasiki je tekmece strl 45 km pred koncem in slavil 48. zmago v karieri. Slovenski as Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je po solidni vožnji padel in moral v bolnišnico na šivanje.

OGLAS

Dirka po Flandriji FOTO: AP icon-expand

Mohorič je padel v zadnjem delu preizkušnje, njegovo moštvo Bahrain-Victorious pa je na družbenem omrežju X sporočilo, da je moral zaradi odrgnin na šivanje v bolnišnico. Iz ekipe so nadalje sporočili, da slovenski as ob padcu ni utrpel zlomov, je pa potreboval nekaj šivov zaradi globoke rane na komolcu in ureznin mehkega tkiva. Dodali so, da bo v naslednjih dneh pod budnim očesom zdravnikov v luči nastopa na Pariz - Roubaixu naslednjo nedeljo. Devetindvajsetletnik iz Podblice je bil po 135 km udeležen še v enem padcu, a se je ta zgodil pri majhni hitrosti, zato je lahko hitro nadaljeval preizkušnjo. Po drugem na mokri trasi pa je moral predčasno končati dirko po Flandriji. Flandrija za 29-letnika tako še naprej ostaja malce zakleta. Najvišje doslej je bil na 21. mestu pred dvema letoma.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Preostala Slovenca na dirki Luka Mezgec (Jayco-AlUla) in Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) prav tako nista končala 270,8 km dolge preizkušnje med Antwerpnom in Oudenaardejem. Je pa dirka v zadnjih štirih letih povsem v znamenju svetovnega prvaka van der Poela. Zanj je bila to že tretja zmaga (2020, 2022), s čimer se je na večni lestvici na vrhu izenačil še s šestimi kolesarji. Nazadnje je trikrat na belgijskem prazniku kolesarstva slavil Švicar Fabian Cancellara (2010, 2013, 2014). Za Nizozemsko je bila to 13. zmaga po Flandriji, daleč spredaj ostaja Belgija z 69 zmagami. Med enajstimi državami z zmago na eni najbolj prestižnih dirk je tudi Slovenija, potem ko je lani tam zmagal Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Letos se je 25-letnik posvetil drugim ciljem. Po startu se je dokaj hitro vzpostavila ubežna skupina osmih kolesarjev, ki pa so jih ekipe s favoriziranimi posamezniki ves čas držale na varni razdalji okoli treh, štirih minut. Še pred napovedanim dežjem je prišlo do nekaj napadov, glavnega pa je uprizoril van der Poel, najprej ob drugem prečkanju Oude Kwaremonta, nato pa še na Koppenbergu. Predvsem na slednjem je v kratkem času van der Poel prišel do velike prednosti, saj je bil eden izmed redkih na spolzkih tlakovcih na strmem delu klanca, ki je ostal na kolesu. Čeprav mu je nekaj časa sledil Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), se je naskok skokovito povečal in 30 km pred koncem znašal že minuto in pol, pozneje tudi dve minuti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči