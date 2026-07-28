Koliko je s peto zmago na Dirki po Franciji v žep pospravil Pogačar?

Po treh tednih kolesarjenja na cestah Dirke po Franciji je bil Tadej Pogačar še petič v karieri kronan kot zmagovalec najbolj prestižne dirke v svetu kolesarstva. Slovenski as in njegovo moštvo UAE Team Emirates-XRG sta letos dominirala na Touru in posledično v žep pospravila največji kos denarne pogače iz sklada, ki je letos znašal 2,1 milijona evrov.

Pogačarjev transakcijski račun je po letošnji dirki težji za 611.980 evrov, s čimer je bil po zaslužku daleč pred ostalimi kolesarji. Pol milijona evrov je 27-letnik zaslužil z zmago v skupnem seštevku, preostali del pa so mu prinesle še etapne zmage, s katerimi je zaslužil 55.000 evrov (zmagovalec posamezne etape dobi 11.000 evrov), tri druga mesta, eno tretje mesto ter nošenje majic.

Pogačar je zaslužil več kot dvakrat toliko kot drugouvrščeni Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), ki je zaslužil 247.800 evrov. Pogačarjev moštveni kolega Isaac del Toro pa je za tretje mesto v skupnem seštevku zaslužil 155.450 evrov.

Moštvo UAE je skozi 21 dni tekmovanja domov odneslo 832.750 evrov, večji del zneska sta prispevala Pogačar in del Toro. Za emirati so največ zaslužili pri Red Bull-BORA-hansgrohe, za katero je dirkal tudi Slovenec Jan Tratnik . Večji del zneska je prispeval Belgijec Evenepoel z drugim mestom v skupnem seštevku. Tretji po zaslužku so iz ekipe Lidl-Trek (204.870 evrov), ki je bila najboljša v seštevku ekip in ki je imela v najboljši deseterici dva kolesarja. Iz te ekipe je zeleno majico osvojil Danec Mads Pedersen .

Še dve ekipi sta po treh tednih zaslužili več kot 100.000 evrov, in sicer Decathlon CMA CGM (165.530 evrov) in EF Education-EasyPost (124.160 evrov) z dobitnikom pikčaste majice, Ekvadorcem Richardom Carapazom. Ekipa Bahrain-Victorious, katere del je bil na Touru tudi tretji Slovenec na dirki Matej Mohorič, je zaslužila 86.820 evrov in je bila sedma na razpredelnici 23 ekip. Najmanj je za svoje dosežke po 21 etapah prejela ekipa Picnic PostNL, in sicer 12.770 evrov.

Pogačar bo zagotovo prejel tudi znatne bonuse od svoje ekipe UAE in sponzorjev, denarna nagrada pa bo razdeljena med kolesarje in osebje.