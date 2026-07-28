Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Koliko je s peto zmago na Dirki po Franciji v žep pospravil Pogačar?

Pariz, 28. 07. 2026 10.16 pred 55 minutami 2 min branja 19

Avtor:
R.S. STA
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je v nedeljo osvojil že peto Dirko po Franciji, s katero se je postavil ob bok največjim kolesarjem v zgodovini tega športa. Poleg številnih pohval in nagrad, ki jih je prejel Pogačar, je slovenski as domov odšel tudi z zajetnim zneskom denarja, ki si ga je zaslužil s petimi etapnimi zmagami in končno zmago. 27-letnik je v treh tednih kolesarjenja v žep pospravil kar 611.980 evrov od skupno 2,3 milijona evrov nagradnega sklada.

Po treh tednih kolesarjenja na cestah Dirke po Franciji je bil Tadej Pogačar še petič v karieri kronan kot zmagovalec najbolj prestižne dirke v svetu kolesarstva. Slovenski as in njegovo moštvo UAE Team Emirates-XRG sta letos dominirala na Touru in posledično v žep pospravila največji kos denarne pogače iz sklada, ki je letos znašal 2,1 milijona evrov.

Pogačarju je zmaga na Dirki po Franciji prinesla tudi zajeten znesek denarne nagrade.
Pogačarju je zmaga na Dirki po Franciji prinesla tudi zajeten znesek denarne nagrade.
FOTO: Profimedia

Pogačarjev transakcijski račun je po letošnji dirki težji za 611.980 evrov, s čimer je bil po zaslužku daleč pred ostalimi kolesarji. Pol milijona evrov je 27-letnik zaslužil z zmago v skupnem seštevku, preostali del pa so mu prinesle še etapne zmage, s katerimi je zaslužil 55.000 evrov (zmagovalec posamezne etape dobi 11.000 evrov), tri druga mesta, eno tretje mesto ter nošenje majic.

Preberi še Tudi tujim medijem počasi zmanjkuje presežnikov

Pogačar je zaslužil več kot dvakrat toliko kot drugouvrščeni Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), ki je zaslužil 247.800 evrov. Pogačarjev moštveni kolega Isaac del Toro pa je za tretje mesto v skupnem seštevku zaslužil 155.450 evrov.

Remco Evenepoel (levo) je za osvojeno drugo mesto na Touru zaslužil 247.800 evrov.
Remco Evenepoel (levo) je za osvojeno drugo mesto na Touru zaslužil 247.800 evrov.
FOTO: AP

Moštvo UAE je skozi 21 dni tekmovanja domov odneslo 832.750 evrov, večji del zneska sta prispevala Pogačar in del Toro. Za emirati so največ zaslužili pri Red Bull-BORA-hansgrohe, za katero je dirkal tudi Slovenec Jan Tratnik. Večji del zneska je prispeval Belgijec Evenepoel z drugim mestom v skupnem seštevku. Tretji po zaslužku so iz ekipe Lidl-Trek (204.870 evrov), ki je bila najboljša v seštevku ekip in ki je imela v najboljši deseterici dva kolesarja. Iz te ekipe je zeleno majico osvojil Danec Mads Pedersen.

Preberi še Pogačar že letos na Vuelto?

Še dve ekipi sta po treh tednih zaslužili več kot 100.000 evrov, in sicer Decathlon CMA CGM (165.530 evrov) in EF Education-EasyPost (124.160 evrov) z dobitnikom pikčaste majice, Ekvadorcem Richardom Carapazom. Ekipa Bahrain-Victorious, katere del je bil na Touru tudi tretji Slovenec na dirki Matej Mohorič, je zaslužila 86.820 evrov in je bila sedma na razpredelnici 23 ekip. Najmanj je za svoje dosežke po 21 etapah prejela ekipa Picnic PostNL, in sicer 12.770 evrov.

Pogačar bo zagotovo prejel tudi znatne bonuse od svoje ekipe UAE in sponzorjev, denarna nagrada pa bo razdeljena med kolesarje in osebje.

kolesarstvo tadej pogačar dirka po franciji zaslužek

Pogačar že letos na Vuelto?

24ur.com Tadej Pogačar je še petič osvojil Dirko po Franciji!
24ur.com Pogačar na letošnjem Touru pobral rekordno visoko denarno nagrado
24ur.com 'Tadej in celotna ekipa so šampioni'
24ur.com Spomin na dan, ko je Slovenija dobila prvi kolesarski spomenik
24ur.com Po osvojenem naslovu prvaka stekel v objem zaročenke
24ur.com Pogačar zrežiral novo zgodovinsko sezono za slovensko kolesarstvo
24ur.com Nova bravura Pogačarja: Ta zmaga spada med najboljših 5 moje kariere
Priporoča
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
štajerc65
28. 07. 2026 11.11
Premalo je dobil. Tak tip kolesarja si zasluži vsaj pol nagradnega sklada.
Odgovori
0 0
Da se mene pita..
28. 07. 2026 11.08
Zaslužil je vsak cent.
Odgovori
+1
1 0
Ana Konda
28. 07. 2026 11.06
Še dobro da živi v Monaku, tukaj bi mu več kot polovico vzeli.
Odgovori
0 0
Teflonka
28. 07. 2026 11.05
Zasluženo!🐐
Odgovori
0 0
DEBELA OLIVA
28. 07. 2026 11.02
Bravo čestitke samo tako naprej !
Odgovori
+1
2 1
snupy1
28. 07. 2026 10.57
Najbolj vazn kok je pospravu u zep. Ne kaj je naredil. Sama fousija
Odgovori
+4
4 0
Perovskia
28. 07. 2026 10.57
Toliko mastnolasec vsak mesec preko nihada besica prepere iz dravskih elektrarn
Odgovori
+3
3 0
Nidani
28. 07. 2026 11.00
Ne bo zaslužil toliko, kot je Joc s prodajo Costelle, pa je samo papirje preložil...
Odgovori
+2
2 0
BtpS
28. 07. 2026 10.52
A je to sploh vazno? Se veselim njegovih uspehov!
Odgovori
+3
4 1
duhccc
28. 07. 2026 10.52
s cem se ukvarjajo kok je pospravil denarja na posten nacin in s tem da je se dobr no razred zase ,,, pisite in ugotovite raj kam miljarde zginjajo...
Odgovori
+5
5 0
yolli
28. 07. 2026 10.49
Če pomisliš da nogometaši služijo po 400.000€ tedensko
Odgovori
+4
4 0
Nidani
28. 07. 2026 10.48
Kakorkoli, davki ne bodo šli Sloveniji...če bi bil to Musar, bi ga križali...
Odgovori
-2
2 4
Tomaz Korosec
28. 07. 2026 10.43
V primerjavi z žogobrcarji, tenisači, gofisti, NBA, ... drobiž
Odgovori
+8
8 0
jedupančpil
28. 07. 2026 10.41
polovičko bo furs vzel in dal lenuhom, mukijem in podobno
Odgovori
+3
4 1
Nidani
28. 07. 2026 10.48
Kateri furs pa, strokovnjak?
Odgovori
+1
1 0
Colgate
28. 07. 2026 10.55
@jedapapak Tip živi v Monaku, tako da dvomim da je davčni rezident Slovenije🤔
Odgovori
+2
2 0
dededetox
28. 07. 2026 10.32
Je ravno zaslužek najboljši pokazatelj moči določenega kolesarja: Pogačar je zaslužil 2x več kot drugouvrščeni Remco!!!
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1837307
28. 07. 2026 10.31
"Pogačarjev transakcijski račun je po letošnji dirki težji za 611.980 evrov", od teh nagrad, ki jih je zaslužil Pogačar gre na njegov transakcijski račun 0€, vse se razdeli med ekipo!
Odgovori
+7
7 0
bandit1
28. 07. 2026 10.46
Lepo si jim napisal. To je nepisano pravilo ki se ga vsi držijo.
Odgovori
+2
2 0
poper00
28. 07. 2026 10.50
Tako je.Celo tako je ,da kapetani mnogokrat pustijo celotni zaslužek ekipi.Njihovi glavni zaslužki so pogodba z ekipo in sponzoriranje.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Čeprav ni njen sin, ga ima rada kot svojega
Preden greste z majhnim otrokom na morje, preverite to
Preden greste z majhnim otrokom na morje, preverite to
Rodila je svojo vnukinjo: pet let pozneje razkriva, kakšen odnos imata danes
Rodila je svojo vnukinjo: pet let pozneje razkriva, kakšen odnos imata danes
Zvezdnik priljubljenega muzikala bo drugič postal očka
Zvezdnik priljubljenega muzikala bo drugič postal očka
zadovoljna
Portal
Osupnila v kratki obleki z dekoltejem, ki je segal skoraj do popka
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
Znana Slovenka pred oltar s hrvaškim nogometašem
Znana Slovenka pred oltar s hrvaškim nogometašem
Laura po živčnem zlomu: 'Že ena sama noč lahko spremeni vaše življenje'
Laura po živčnem zlomu: 'Že ena sama noč lahko spremeni vaše življenje'
vizita
Portal
Zdravnica opozorila na tri simptome smrtonosnega raka
Le ura manj spanca na noč vodi v kopičenje kilogramov
Le ura manj spanca na noč vodi v kopičenje kilogramov
Telesni znaki stresa ali zakaj se anksioznost kaže skozi prebavne težave
Telesni znaki stresa ali zakaj se anksioznost kaže skozi prebavne težave
Zaščitite svoje malčke pred soncem: naložba v zdravje za vse življenje
Zaščitite svoje malčke pred soncem: naložba v zdravje za vse življenje
cekin
Portal
Hiša z milijonskim razgledom, ki je nihče noče kupiti
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
V tej evropski državi ne plačujejo dohodnine: več kot tretjina prebivalcev je milijonarjev
V tej evropski državi ne plačujejo dohodnine: več kot tretjina prebivalcev je milijonarjev
Koliko je Tadej Pogačar prinesel svoji ekipi? Številka preseneča
Koliko je Tadej Pogačar prinesel svoji ekipi? Številka preseneča
moskisvet
Portal
Kruh ni vaš sovražnik: ta preprost trik spremeni, kako ga telo prebavlja
Tragičen konec zvezde Globokega grla
Tragičen konec zvezde Globokega grla
7 jasnih znakov, da vaš avtomobilski akumulator kmalu ne bo več deloval
7 jasnih znakov, da vaš avtomobilski akumulator kmalu ne bo več deloval
Tehnologije, ki izginjajo: Predmeti, ki jih bomo kmalu pozabili
Tehnologije, ki izginjajo: Predmeti, ki jih bomo kmalu pozabili
dominvrt
Portal
Znaki, da je čas, da kumare odstranite z vrta
Vrtnarji konec julija pri vrtnicah naredijo eno napako – in ostanejo brez drugega vala cvetenja
Vrtnarji konec julija pri vrtnicah naredijo eno napako – in ostanejo brez drugega vala cvetenja
Mnogi Slovenci imajo to živilo v shrambi še mesece po roku – strokovnjaki opozarjajo na nevarnost
Mnogi Slovenci imajo to živilo v shrambi še mesece po roku – strokovnjaki opozarjajo na nevarnost
Kdaj pobrati česen? Ena napaka lahko uniči ves pridelek
Kdaj pobrati česen? Ena napaka lahko uniči ves pridelek
okusno
Portal
Morska enolončnica, ki navduši vso družino
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Poletna kosila v manj kot 30 minutah
Poletna kosila v manj kot 30 minutah
voyo
Portal
Pobesneli Max 2
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820