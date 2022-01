Kolumbijski talent, ki želi slediti Pogačarjevi poti: V ekipi imamo enega najboljših na svetu

V letu 2020 je prestopil k ekipi UAE Emirates in tako postal moštveni kolega slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja in Jana Polanca. Pa je pritisk, ko je v ekipi takšen šampion, kot je Pogačar, kaj večji? "Da je v ekipi toliko zvezdnikov, ni dodaten pritisk. To je nekaj, kar motivira, da rasteš kot profesionalec. Imeti v ekipi dvakratnega šampiona Toura je zelo dobro, gre za zelo dober zgled, da slediš njegovim korakom in prinašaš zmage ekipi in posamezniku. Mislim, da imamo v ekipi enega najboljših na svetu," je v intervjuju za španski AS poudaril 22-letni kolumbijski kolesar.