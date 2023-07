Koncilija: Pogačar je bolj vsestranski, Vingegaard boljši na daljših klancih

Prišel je dan, ki so ga kolesarski ljubitelji dolgo čakali. V Bilbau se danes začenja 110. Dirka po Franciji. Največ pozornosti bo usmerjene v dvoboj Jonasa Vingegaarda in Tadeja Pogačarja za rumeno majico. Podrobno ga bo spremljal tudi Pogačarjev prvi trener Miha Koncilija, ki se je za našo spletno stran razgovoril o možnostih, prednostih in slabostih obeh favoritov.

icon-expand Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard: glavna kandidata za zmago na 110. izvedbi Toura. FOTO: AP Zadnja zmagovalca Toura Tadej Pogačar (2020, 2021) in Jonas Vingegaard (2022) sta po oceni stavnic tudi letos glavna in za mnoge edina kandidata za rumeno majico. Oba sta v prvem delu sezone pokazala izjemno formo. Vingegaard je na kriteriju po Dofineji pometel s konkurenco. Pogačar je pred tem blestel na severnih klasikah in dobil tudi edini medsebojni dvoboj (na dirki Pariz–Nica), nato pa mu je priprave na vrhunec sezone otežil zlom zapestja. Potreboval je operacijo, po kateri se je v svojem slogu vrnil na državnem prvenstvu, kjer je suvereno dobil tako cestno preizkušnjo kot kronometer. Po mnenju Mihe Koncilije je bil to pokazatelj, da je kljub vsem težavam znova v vrhunski formi. Kolesar s Klanca pri Komendi se je na Touru dolgo zdel nepremagljiv. Tudi lani je pet etap nosil rumeno majico, v enajsti pa ga je slekel Vingegaard, ki vodstva nato ni več izpustil iz rok. 26-letni Danec bo prvič v vlogi branilca naslova, kar je po mnenju Koncilije lahko prednost za kapetana Emiratov: "Vingegaard je pod pritiskom branjenja zmage. Zagotovo bo več oči uprtih vanj. Pritisk nanj je sigurno večji. Tadej pa, kot je tudi sam rekel, nima kaj za izgubiti. S tega vidika je zagotovo v prednosti." PREBERI ŠE 'Če ne bo delal taktičnih napak, ima Pogačar večje možnosti za zmago' 'Pogačar svojega sloga ne bo spreminjal' Koncilija je nad Pogačarjevim razvojem bdel, ko se je ta kot devetletni nadebudnež pridružil KD Rog Ljubjana. Prepričan je, da 24-letnik kljub lanskemu porazu ne bo spreminjal napadalnega stila dirkanja: "Verjetno je lansko drugo mesto pustilo posledice. Zagotovo je analiziral, kako bi lahko dirkal drugače. Ampak mislim, da svojega sloga ne bo spreminjal. Če bo začutil priložnost, da lahko naredi razliko do tekmecev, bo to sigurno izkoristil." "Mogoče, da bo napadal malo manj kot prej, da ne bo ravno za vsako sekundo šel na polno. Ko pa bo ocenil, da imajo glavni tekmeci slabši dan ali da je v položaju, ko lahko naredi res veliko razliko, bo zagotovo poskušal," je še dodal kolesarski trener, ki danes pri Pogi Teamu skrbi za razvoj mladih upov. icon-expand Pogačar je odlično formo potrdil z dvojno zmago na državnem prvenstvu. FOTO: Luka Kotnik Pogačar bolj vsestranski, Vingegaardova prednost daljši klanci Napovedovati končnega zmagovalca je vselej nehvaležna naloga, je poudaril, ko smo ga vprašali, komu pripisuje več možnosti za rumeno majico. A če bi moral staviti, bi svoj denar položil na ljubljenca slovenskih navijačev. "Tadej ima prednost, da je bolj vsestranski in lahko naredi razliko tudi na etapah, ki po višinskih metrih niso med najtežjimi. Morda bi lahko kakšno sekundo pridobil na etapah, ki jih bo krojilo vreme. Po drugi strani pa je Vingegaard zelo samozavesten, za sabo ima izjemno sezono. Na Dofineji je pometel s konkurenco. Verjetno ima na daljših klancih in visoki nadmorski višini nekaj prednosti. Bo pa tudi od dnevne forme veliko odvisno," je Koncilija komentiral prednosti ta hip zagotovo najboljših kolesarjev za skupni seštevek. icon-expand Jonas Vingegaard ima v Woutu van Aertu enega najboljših pomočnikov na svetu. FOTO: AP UAE je boljši na klancih, a Jumbo ima van Aerta Lani je tehtnico na Vingegaardovo stran pomagala prevesiti ekipna premoč Jumbo-Visme, ki je imela v Woutu van Aertu najbolj vsestranskega pomočnika. Sepp Kuss je blestel v gorah, Primož Roglič pa je pred odstopom odigral pomembno vlogo, ko je z napadi na enajsti etapi utrujal Pogačarja. Ta se je moral ob številnih poškodbah in boleznih svojih ekipnih kolegov pogosto znajti na lastno pest. Letos pa se, vsaj pred začetkom, zdi, da bi morda lahko bilo celo drugače. "Če bi poimensko primerjali obe ekipi, je UAE Emirates z Adamom Yatesom, Marcom Solerjem in Rafalom Majko verjetno res boljši. Ampak nikoli ne smemo pozabiti na van Aerta. Lani je sam vrnil Vingegaarda nazaj v igro za skupno zmago (na peti etapi, op. a.). Tudi v zadnjem tednu je bil ključni mož. Pri vsakem napadu Emiratov je bil nekje zraven, da ga potem niso mogli izvesti. Če potegnem črto, sta obe ekipi vrhunski. Na koncu bodo odločale malenkosti. Lani je imel UAE veliko smole. Mislim, da bo tudi to imelo zelo veliko vlogo," meni Koncilija. PREBERI ŠE Vingegaard se otepa vloge favorita in pričakuje zgodnji napad Pogačarja Zmagal bo tisti, ki bo največ pokazal v zadnjem tednu Čeprav so organizatorji na 110. izvedbi Toura pripravili enega najzahtevnejših začetkov v zgodovini in je osem gorskih etap razporejenih skozi vse tri tedne, bo za končno odločitev treba počakati do zadnjih dni, je še prepričan naš sogovornik, ki trdno verjame v zmago nekdanjega varovanca. "Tadej je vrhunsko pripravljen. Za 1:27 je popravil čas na Pokljuko, kar je zagotovo pokazatelj vrhunske forme. Vprašanje je, kako se bo počutil v zadnjem tednu, ki bo zagotovo odločilen. Upam, da bo vanj prišel v boljši formi kot lani. Kdor bo takrat pokazal največ, bo verjetno slavil." icon-expand Profil razgibane prve etape dirke po Franciji. FOTO: Tour de France