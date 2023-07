Končno na kebab, ki si ga je nedvomno zaslužil

O skromnih začetkih Jonasa Vingegaarda , ki si je kolesarsko kariero financiral z delom v ribji tovarni, smo poročali že lani, ko je danski specialist za najtežje vzpone prvič postal kralj dirke vseh dirk. Letos mu je ta uspeh uspelo ponoviti. In čeprav sta s Tadejem Pogačarjem do 16. etape bila boj za vsako sekundo, je bila njegova zmaga še prepričljivejša kot leto prej.

Glavne mejnike v svoji karieri je doslej kot po pravilu proslavljal v krogu družine in ekipnih kolegov. Nič drugače ni bilo niti tokrat. Ko je kot skupni zmagovalec po zadnji etapi opravil medijske obveznosti, ki jih, sodeč po skopih odgovorih, doživlja kot nujno zlo, je takoj poiskal ženo in hčerko. Da bi nadoknadil vsaj delček zamujenega, ker kot kolesarski zvezdnik 150 dni na leto preživi stran od družine.

Številni povabljenci so v VIP prostorih Elizejskih poljan želeli njegovo pozornost. S hčerko v rokah jim ni namenil niti pogleda in jih gladko ignoriral. Dan prej, tik po koncu 20. etape, ga je poklical danski princ Frederik. "Čestital mi je. Rekel je, da mi je sledil in je navdušen nad tem, kako sem se odzval na vse napade," je s precej naveličanim tonom dal vedeti, da mu telefonski pogovor ni pomenil prav veliko.

Na novinarski konferenci ob koncu 110. izvedbe francoske pentlje s(m)o se novinarji na vse pretege trudili, da bi iz njega izvlekli vsebinske odgovore z vsaj dvomestnim številom besed. Le redkim je to tudi uspelo.

"Vedeli smo, kje so moje prednosti in kako jih izkoristiti. Mislim, da niso vsi razumeli našega načrta, a mi smo se ga držali in na koncu se je izplačalo," ni želel razkriti zmagovite taktike, s katero so v zadnjem tednu strli Pogačarjev odpor. Pojasnil je tudi, da Tour ostaja glavna prioriteta na njegovem koledarju: "Tour je največja dirka na svetu. Nekaj posebnega je v njem. Verjetno bom skušal prihodnje leto znova slaviti."