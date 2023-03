Pogačar izgubil nekaj sekund, etapo odločil ciljni sprint

Pogačarja je Gaudujev moštveni kolega Arnaud Demare izrinil na desno stran cestišča, zaradi česar slovenski as ni mogel mimo francoskega dvojca. Vseeno je vzel dve bonifikacijski sekundi in ima pred Gaudujem šest sekund naskoka. Tretji je Švicar Gino Mäder (Bahrain-Victorious), ki zaostaja 46 sekund.

V etapi glavnina ni imela prevelikega dela z edinim ubežnikom. Pred zahtevnejšimi zadnjimi 60 kilometri je bilo jasno, da bodo skušale ekipe s sprinterji nadzorovati dogajanje na cesti in etapo zaključiti v sprintu.

Ekipe sprinterjev, ki se dobro znajdejo na krajših vzponih, so na zadnjem klancu narekovale močan ritem, a se niso znebile nikogar. V zaključku pa je imel po več kot petih urah v sedlu največ moči mladi Olav Kooij. Zanj je bila to 16. zmaga v karieri in prva letos. Ciljno črto je prečkal z dolžino kolesa prednosti pred Madsom Pedersenom (Trek-Segafredo) in Timom Merlierjem (Soudal-Quick Step).

V petek bo na sporedu šesta etapa od Tourvesa do La Colle-sur-Loupa (197,5 kilometra). Gre za dokaj razgibano etapo s številnimi krajšimi vzponi, ki bi lahko razbili glavnino na manjše skupine.