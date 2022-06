Koren osvojil naslov državnega prvaka na cestni dirki

Po desetih razgibanih krogih oziroma 167 km je Koren ugnal Matevža Govekarja (Bahrain-Victorious) na drugem in Luko Mezgeca (BikeExchange-Jayco) na tretjem mestu. Ključni trenutek je prišel v zadnjem krogu, ko je v slogu izkušenega mačka 13 km pred ciljem zbežal kolesarjem, ki so se gledali med sabo in niso začeli lova na člana Adrie Mobil.

"Ne vem, kdaj sem nazadnje zmagal. Nisem bil ravno kolesar zmagovalnega kova. Bil sem pomočnik in to me je veselilo. Ko sem naredil svoje, sem bil vesel, ko je zmagal kdo od kapetanov, kot so Sagan, Basso, Nibali. To so bili kolesarji svetovnega kova. Zdaj pa sem z vsemi izkušnjami prišel tudi do ravni, da lahko oblečem to majico," je na večji del svoje kariere spomnil državni prvak.

Taktične igrice pa je izpostavil Mezgec, ki ni bil zadovoljen z ekipo Bahrain-Victoriousa, za katero je poleg Govekarja dirkal tudi Domen Novak. "Odločilo se je na zadnjem klancu, ker kolesarja Bahraina nista dala niti ene 'izmene'. Na koncu so oni največji osmoljenci, saj bi lahko bil Govekar absolutni prvak. Tako so pobrali drobtinice, zame pa je bil to dober trening. Seveda sem upal na zmago, ampak taktične igrice ekipe Bahrain so danes onemogočile, da bi sprintali za zmago," je po dirki dejal Mezgec, ki se zdaj odpravlja na dirko po Franciji. Ta se bo v petek začela v Koebenhavnu na Danskem.

Koren tja seveda ne bo potoval, daleč so časi njegovega udejstvovanja pri največjih ekipah, kjer je opravljal vlogo pomočnika. V karieri pa je z današnjo zabeležil tri zmage. Ena od teh je bila tudi naslov državnega prvaka v vožnji na čas leta 2007, ko je kot mlajši član dosegel najhitrejši čas. Tretja zmaga ter majica s slovenskimi barvami pa mu pomeni še precej več po zahtevnem obdobju, ki ga je moral preživeti na stranskem tiru zaradi dopinške kazni.

Preizkušnja je sicer potekala po preverjenem kaotičnem receptu cestnih dirk za državno prvenstvo. Pobegi so se vrstili eden za drugim, trasa pa je omogočala, da so se skupine večkrat znova združile. Poskušali so številni kolesarji, tudi Jan Polanc (UAE Team Emirates) in Novak (Bahrain-Victorious) iz ekip svetovne serije, vseeno pa je v zadnjem krogu po napadu Korena preveč pogledovanja proti ostalim kolesarjem botrovalo večji razliki kasnejšega državnega prvaka in boj za naslov je bil odločen.