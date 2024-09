Koren: Roglič je pokazal, da je še vedno v samem vrhu

"Vedeli smo, po kaj gre, ko se je po padcu na Touru odločil za premor in se je pripravljal, da gre po zmago na Vuelti. Po etapi, ko so Bena O'Connorja spustili za šest minut, so se vsi bali. Ampak verjetno so kalkulirali. In na koncu je bil minuto po minuto vedno bližje," je Kristijan Koren komentiral pragmatično vožnjo Primoža Rogliča in njegove Red Bull Bore-hansgrohe na letošnji Vuelti, ki je na obrodila sadove.

Kisovčana so pri 34 letih in po novem neuspehu na Touru, ki ga je sklenil predčasno, številni že odpisali, češ da ne sodi več v najožji krog kolesarjev za skupni seštevek, s čimer se Koren ne strinja: "Pokazal je, da je še vedno v samem vrhu in da je kolesar za tritedenske dirke."

Nekdanji primorski kolesar, ki je kar osemkrat nastopil na Touru, je dodal, da je zmaga za Rogliča izjemnega pomena tudi iz psihološkega vidika, saj je z njo upravičil zaupanje nove ekipe. Bora ga je v svoje vrste pred sezono pripeljala z jasnim ciljem, da poseže po zmagi na eni od tritedenskih dirk. In zdaj je ta cilj izpolnjen.