Kralj Toura vabi v domačo Komendo

Po podatkih na spletni strani so se doslej za sobotni nočni kriterij v središču Komende med bolj odmevnejšimi udeleženci prijavili Tim Wellens, Pavel Sivakov, Matteo Trentin, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Matevž Govekar, Urška Žigart ter seveda Tadej Pogačar.

Tekmovanje za Pokal Tadeja Pogačarja v obliki kriterijske dirke poteka od leta 2019. Kolesarji tekmujejo na krožni trasi in se potegujejo za točke. Start bo pred krožiščem v Komendi in ciljem na vrhu vzpona pred cerkvijo. Krog je dolg en kilometer, trasa proge se pred Klancem (Žnidarjem) spusti proti cesti Breg-Komenda in pri Kernu ostro zavije nazaj proti središču Komende.