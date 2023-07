'Kraljevska' priložnost, da ranjeni Pogačar še drugič pokaže zobe

Za primerjavo, potem ko je lani Vingegaard strl Pogačarja na 11. etapi, je slovenski šampion iz dneva v dan napadal, a se Danca niti enkrat ni otresel. Letos mu je to torej že uspelo. In to ravno dan zatem, ko se je Vingegaard zdel nedotakljiv.

Tudi Jonas Vingegaard , ki je v torek sicer prikazal zgodovinsko predstavo, ga je letos že imel. Spomnimo se, kako je Pogačarja na peti etapi prehitel za več kot minuto in ga potem naslednji dan skušal streti že na predzadnjem vzponu na Col du Tourmalet. Ni mu uspelo, za nameček pa mu je kapetan Emiratov v zadnjih kilometrih vrnil in z napadom nadoknadil 28 sekund.

Če je lani kot po pravilu napadal na lastno pest, ima tokrat ob sebi sijajno zasedbo pomočnikov, ki je že večkrat osamila Jonasa Vingegaarda in pri tem za seboj pustila tudi odličnega Seppa Kussa . Adam Yates po kronometru zaseda celo tretje mesto v skupnem seštevku, Rafal Majka in Marc Soler sta letos v gorah dokazala svojo vrednost.

Vingegaard ima vse v svojih nogah, a ...

Ne glede na vse našteto so možnosti za nov preobrat v zadnjih petih etapah sila majhne. Vingegaard je, tudi ko se je zdel v krizi in se mu je Pogačar že uspel odpeljati, letos le enkrat izgubil več kot deset sekund. V vseh ostalih primerih je svojega velikega rivala držal na vidni distanci. Če mu bo to uspelo še jutri in v soboto, potem je Tour 2023 njegov.