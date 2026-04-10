Kralju Pogačarju manjka le še kraljica vseh klasik

Potem ko so lokalne koze v zadnjih tednih opravile svoje in zloglasne kocke Pariz-Roubaixa očistile trave, bo v nedeljo čas, da z njimi opravijo tudi tisti, ki si s svojimi predstavami na kolesu želijo prislužiti naziv "koze" (GOAT - največji vseh časov). Predvsem dva kolesarja v tem pogledu prednjačita, ob Tadeju Pogačarju še Mathieu van der Poel.

Medtem ko si Slovenec z velikimi koraki na vseh možnih terenih utira pot proti vrhu zgodovinske hierarhije, pa je Nizozemec že zdaj eden najbolj prevladujočih kolesarjev na Roubaixu, na dirki, na kateri je veliko odvisno tudi od sreče in nepredvidljivih dogodkov. Van der Poel bo po kockah severne Francije lovil že četrto zaporedno zmago, kar doslej ni uspelo še nikomur. Le Nizozemec sam, Italijan Francesco Moser (1978-1980) in Francoz Octave Lapize (1909-1911) so doslej slavili trikrat zapovrstjo, van der Poel pa je tudi pred nedeljo favorit na stavnicah. Z osmimi spomeniki je tudi edini dostojen tekmec v modernem kolesarstvu in se lahko vsaj delno meri z uspehi na enodnevnih dirkah, ki jih je v zadnjih petih letih spisal Pogačar.

27-letnik s Klanca je po številu zmag na največjih petih klasikah že pri številki 12, a spogleduje se še s toliko bolj zgodovinskim dosežkom. Še posebej, če bi števec na 13 premaknil že v nedeljo popoldne na slovitem velodromu v Roubaixu. Pogačar je namreč le še zmago v "severnem peklu" oddaljen od redko videnega kompleta petih spomenikov. Doslej so namreč vseh pet dirk, ob Roubaixu še Milano-Sanremo, Flandrijo, Liege-Bastogne-Liege in Lombardijo, osvojili trije Belgijci, Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck in Rik Van Looy.

Slovenski as je trenutno eden od deseterice, ki so v karieri osvojili vsaj štiri različne spomenike, a je med njimi z 12 že na drugem mestu večne lestvice. Več zmag ima v več kot 100-letni zgodovini spomenikov le Merckx z 19. A niti slovitemu Belgijcu v karieri ni uspelo, kar trenutno uspeva 27-letnemu Slovencu. Pogačar je namreč prvi, ki je v zgodovini slavil na štirih zaporednih spomenikih od lanskega Liegea, obenem ima kar devet zaporednih uvrstitev na oder za zmagovalce. Pogačar je doslej začel 22 spomenikov, jih 21 odpeljal, 12 dobil in na 16 stal na stopničkah, kar so številke, ki se jim odstotkovno nihče od najboljših posameznikov ni približal ne v zdajšnjem ne v prejšnjih obdobjih.

Pogačar je za sezono 2026 ob branjenju naslova svetovnega prvaka septembra v Montrealu izpostavil še dva glavna cilja. Prvega je odkljukal po zmagi na spomeniku v Sanremu, ki se mu je izmikal več let. Trasa mu ni odgovarjala, a je v šestem poskusu le našel način in kljub padcu storil dovolj, da je ob svoje ime "postavil" še četrti različni spomenik.

Čeprav se zdi peti spomenik in drugi glavni cilj sezone na prvi pogled še zahtevnejši, pa se z izjemno močjo, ki jo je sposoben prenesti na pedala, ter s posledičnim "lebdenjem" in obvladovanjem kolesa na grobih kockah to ne zdi nemogoče osvojljiva trdnjava. Že lani se je ob prvem nastopu odlično kosal s prvim favoritom van der Poelom, se večinoma izognil nesrečam, predrtim pnevmatikam in ostalim nepredvidljivim dogodkom, z ekipo pa hitro napravil dirko zelo zahtevno.

Podobno kot v nedeljo po Flandriji, ko so najboljši po "zakonu močnejšega" kapljali čez ciljno črto eden za drugim, bo naloga ekipe Emiratov tudi v Roubaixu ustvariti pogoje za dirko, na kateri bo taktika manj pomembna kot moč in vzdržljivost. Tako bi bil tudi morebitni sprint ob koncu na velodromu nepredvidljiv in premešal karte med najboljšimi. Pogačar je letos še na višji ravni, tudi na ravnini pa je storil korak naprej, kar je dober obet za Roubaix, kjer klancev ni. "Ni skrivnost, da je Pariz-Roubaix eden največjih ciljev tega dela sezone. Tiste tri dirke, ki sem jih odpeljal, so se odvile popolno, zato je motivacija zelo visoka, pritisk pa manjši", je v izjavi za ekipo Emiratov dejal letošnji zmagovalec Strade Bianche, Milano-Sanrema in Flandrije.

"Užival bom ne glede na rezultat in zares komaj čakam na dobro dirkanje konec tedna. Imamo zelo močno ekipo s kolesarji, ki so tu že stali na stopničkah. Zato nisem na startu le jaz, ki lahko upa na dober rezultat", je še povedal Pogačar. Njegova glavna pomočnika bosta Belgijec Florian Vermeersch, drugi v Roubaixu leta 2021, in Nemec Nils Politt, drugi pred sedmimi leti. Kolesarje bo pričakalo skupno 30 tlakovanih odsekov v dolžini 54,8 km, vse skupaj pa se bo začelo dobrih 160 km pred ciljem. Glede na trend hitre selekcije v glavnini je prvo pričakovati v kilometrih pred prvim sektorjem s petimi zvezdicami (najtežji sektorji) v slovitem Arenbergu. Od tam bo do cilja še dobrih 90 km in kot vselej še dva sektorja s petimi zvezdicami, Mons-en-Pevele okoli 49 km in Carrefour de l'Arbre vsega 17 km pred ciljem. Vmes bo še precej nevarnih sektorjev, kar je Pogačar izkusil tudi na lastni koži. Lani je namreč 38 km pred ciljem na sektorju Pont-Thibault a Ennevelin napravil napako, precenil ovinek ter na koncu ostal brez dvoboja mož na moža, potem ko se je van der Poel odpeljal zmagi naproti.

