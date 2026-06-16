Kranjski kolesarski klub začel sodelovati z ekipo ameriške legende

Factor Racing temelji na dediščini Kolesarskega kluba Kranj, enega najbolj uglednih slovenskih kolesarskih klubov, ki bo leta 2027 praznoval svojo 70-letnico. Ekipa črpa iz desetletij izkušenj pri razvoju kolesarjev v zahtevnem evropskem tekmovalnem okolju. Med najodmevnejše zgodbe kluba sodi Matej Mohorič , ki je leta 2012 osvojil naslov svetovnega prvaka med mladinci, leto pozneje pa še naslov svetovnega prvaka med mlajšimi člani do 23 let. Postal je prvi kolesar v zgodovini, ki mu je uspelo osvojiti oba naslova v zaporednih letih.

Kljub novemu sodelovanju Factor Racing ostaja trdno zavezan svoji slovenski identiteti in koreninam. "S tem sodelovanjem želimo znanje in izkušnje deliti tudi z nadarjenimi ameriškimi kolesarji ter jim omogočiti nastope, razvoj in pridobivanje dragocenih izkušenj na najvišji ravni evropskega kolesarstva. Naša predanost razvoju slovenskega kolesarstva in mladih domačih talentov ostaja nespremenjena. Še naprej bomo vlagali v programe za mlade ter zagotavljali razvojne priložnosti za slovenske kolesarje v okviru naše razvojne ekipe," so sporočili.

"Ko smo ustanovili Modern Adventure Pro Cycling, je bil naš cilj vedno omogočiti ameriškim kolesarjem resnično priložnost za preboj na najvišjo raven," je povedal George Hincapie, ustanovitelj in lastnik ekipe Modern Adventure Pro Cycling: "Sodelovanje s Factor Racing predstavlja pomemben korak v tej smeri. Njihove izkušnje, znanje in evropska mreža bodo odprli nova vrata mladim športnikom, zato se veselimo sodelovanja s tako spoštovano organizacijo."