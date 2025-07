Kolesar, ki je povzročil Philipsenov padec: Vem, da nisem slab človek

Hitro je postalo jasno, da zmagovalec prve etape ne bo mogel nadaljevati Toura. Belgijca je s prizorišča nesreče odpeljala zdravniška služba. Kasnejši pregledi so pokazali, da je utrpel zlom ključnice in vsaj eno zlomljeno rebro.

Spomnimo, 60 kilometrov pred ciljem tretje etape so se najboljši sprinterji med seboj pomerili za točke v seštevku zelene majice. V hudi gneči je Bryan Coquard (Cofidis) najprej zadel ob Laurenza Rexa (Intermarche-Wanty), nakar je nenadno spremenil smer in tako podrl nesrečnega Jasperja Philipsena (Alpecin - Deceuninck), ki je bil tik za njim.

"Seveda ni bila moja namera, da bi povzročil padec. Ničesar nisem želel tvegati. Rad bi se opravičil Philipsenu in celotni njegovi ekipi. Čeprav vem, da nisem slab človek, je to zelo neprijetna situacija," je dejal 33-letnik z vzdevkom "petelin".

Coquard je bil za svoje početje kaznovan s 500 švicarskimi franki in rumenim kartonom. Če bo prejel še enega, bo izključen z dirke po Franciji. Francoz se je, še preden so organizatorji oznanili kazen, opravičil Philipsenu.

Na nesrečo so se odzvali tudi v ekipi Alpecin-Deceuninck, kjer so poudarili, da nikogar ne krivijo. "Neumen padec. Takšne stvari se zgodijo in posledice za nas, sploh pa za Jasperja, so grozne. Ampak kaj reči? Tudi slabe stvari se včasih dogajajo. Ne gre se zato, da bi iskali krivca," je športno dejal eden od direktorjev moštva Phillip Roodhoft .

Nekateri "strokovnjaki" so na družbenih omrežjih krivdo vseeno zvaili na Coquarda. Poudarili so, da kolesar njegovega kova sploh ne bi smel sprintati na letečih ciljih, saj nima realnih možnosti v boju za zeleno majico. Po mnenju Aika Visbeeka, direktorja ekipe Intermarche-Wanty, je to popoln nesmisel.

"Sprinta lahko vsak, ki si to želi. Šlo je za veliko hitrost, zato je nastal kaos. Je pa res, da so bili lani številni sprinti nekoliko v klanec in so bile hitrosti posledično nekoliko manjše," je dejal Visbeek.