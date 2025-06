Kronometer odpira vikend 44. Maratona Franja

Maraton Franja, športno-rekreativni dogodek, je od začetka in prve izvedbe leta 1982 doslej prevozilo več kot 150.000 kolesarjev iz 80 držav. Kolesarsko dejanje v slovenski prestolnici se bo v petek začelo s kronometrom, ta se bo začel in končal v nakupovalnem središču BTC pred Kristalno palačo. V soboto in nedeljo se bodo kolesarji in kolesarke lahko preizkusili še na šestih trasah.

V soboto zjutraj najprej ob 8. uri sledi Barjanka. Ta 77-km preizkušnja se bo začela na Kongresnem trgu, nadaljevala skozi Ljubljansko Barje in se končala v BTC. Barjanka, ki bo obiskala še nekaj sosednjih ljubljanskih občin, povezuje lokalno skupnost, občine, ponudnike in društva. Trasa bo potekala po vseh občinah v krajinskem parku.

Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji gorskega kolesarjenja in električnih koles. Prvič bo del maratona gorsko-kolesarska preizkušnja Ljubljanski zmajev MTB izziv (97 km). Ta preizkušnja je namenjena dobro pripravljenim kolesarjem, tistim z manj kondicije pa je ta izziv namenjen za udeležbo z električnimi kolesi. Premagati bo treba 2500 višinskih metrov, na poti bo osem okrepčevalnic. Start izziva je poljuben med 7. in 9. uro v BTC, kjer bo tudi prihod ob 19. uri. Izziv je namenjen ekipam s tremi člani, ki morajo skupaj prevoziti celotno traso, so organizatorji zapisali na spletni strani maratona.