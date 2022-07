Kronometer Pogačarjeva priložnost za etapno zmago

Petindvajsetletni Danec si je po 19. etapah nabral 3:26 minute naskoka pred Tadejem Pogačarjem, ki bo zadržal drugo mesto. Tretje namreč z zaostankom natanko osem minut zaseda Britanec Geraint Thomas. Mesta na stopničkah na Elizejskih poljanah v nedeljo so tako rekoč že razdeljena, saj četrtouvrščeni, Francoz David Gaudu zaostaja že 11:05 minute.

Zato bo predzadnja etapa zgolj prestižne narave. Nekateri favoriti zanjo so že dan prej na trasi do Cahorsa varčevali moči. Med njimi v zaključku tudi Belgijec Wout Van Aert, ki bi lahko danes postavil še piko na sijajni predstavi Jumbo-Visme na letošnjem Touru. Njegova glavna tekmeca bosta bržčas Italijan Filippo Ganna in Švicar Stefan Küng, a je po treh tednih zelo hitrega in napornega dirkanja vsaka napoved nehvaležna. Visoko bi utegnili poseči tudi tisti na vrhu skupnega seštevka.

Pogačar in Jonas Vingegaard lahko na svoj dan kljubujeta tudi najboljšim kronometristom, na tritedenskih dirkah še toliko bolj. Tu je tudi Thomas, ki velja za enega najboljših v vožnji na čas na svetu.