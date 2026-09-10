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Kolesarstvo

Kronometer priložnost za Rogliča, da se približa Masu

Jerez, 10. 09. 2026 07.14 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Primož Roglič

Na kolesarski dirki po Španiji bo na sporedu 18. etapa v okolici Jereza. Tekmovalce čaka 32,1 kilometra dolga vožnja na čas, ki bo povsem ravninska in bi lahko prinesla velike razlike med kandidati za skupno zmago. V ospredju bi utegnil biti tudi Primož Roglič, nekdanji olimpijski prvak v tej disciplini.

Primož Roglič zaradi težav v pripravljalnem obdobju ni veliko časa preživel na kolesu za kronometer, vseeno pa zaradi dosedanjih uspehov v tej disciplini na tritedenskih pentljah ostaja med najbolj izpostavljenimi kolesarji.

V skupnem seštevku ima Zasavec 2:10 minute zaostanka za Špancem Enricom Masom, ki pa še zdaleč ni med najkakovostnejšimi kolesarji v vožnji na čas. Še slabše gre v tej disciplini drugouvrščenemu Avstrijcu Felixu Gallu, ki skupno zaostaja 2:06 minute.

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Drugi Slovenec v deseterici Jakob Omrzel na šestem mestu zaostaja 6:14 minute, letos pa je na državnem prvenstvu zasedel tretje mesto v vožnji na čas, za prvakom Rogličem je na 28,8 km dolgi razgibani trasi v Karteljevem zaostal 1:41 minute. Danes bo 20-letnik predvsem v boju z Britancem Oscarjem Onleyjem za belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Ravninska vožnja na čas v primerjavi s tehnično zahtevnostjo uvodnega in krajšega kronometra v Monaku nosi povsem drugačne zakonitosti pri iskanju pravega ritma. Na današnji 32,1 km dolgi trasi ni večjih ovir z izjemo nekaj zahtevnejših ovinkov na začetku proge in pred prihodom v Jerez. Višinskih metrov bo bore malo, le 190, sama vožnja pa bo trajala nekaj več kot 36 minut.

Prvi kolesar se bo s startne rampe podal nekaj po 14. uri, ob koncu pa bodo nastopili najboljši. Roglič bo začel ob 16.51, Omrzel ob 16.45, Gall ob 16.53 in vodilni Mas dve minuti za njim.

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