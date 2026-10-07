Kuntarič Žibert in Olenik v deseterici, zlato za tri stotinke Novalu

Tako na preizkušnji mladincev kot mladink so bile razlike v 22,1 kilometra dolgem krogu v okolici Šenčurja zelo majhne. Med mladinci si je na Možjanco (2,1 km/10,2 %) prednost privozil Benjamin Noval in imel 15 sekund naskoka pred zasledovalci. Kasneje je po planoti proti Štefanji Gori in na spustu vseskozi izgubljal, a je svetovni prvak iz Montreala potrdil, da je v vožnji na čas trenutno najboljši v mladinski konkurenci.
Noval, od prihodnjega leta član ekipe svetovne serije Netcompany Ineos je v Šenčurju Danca Maltheja Risbjerga prehitel za vsega tri stotinke sekunde. Bron je pripadel Belgijcu Vicu De Smetu z zaostankom osmih sekund. Od Slovencev sta bila med deseterico dva. Vanja Kuntarič Žibert je za zmagovalcem zaostal 32 sekund, Olenik pa 1:04 minute. Tretji slovenski predstavnik Gal Stare je bil 19. z zaostankom 1:37 minute.
Mladinke so se prav tako spopadle z 22,1 km dolgim krogom v Šenčurju. Neira, svetovna mladinska prvakinja cestne dirke v Montrealu, je za tretji španski naslov v kronometru v nizu na EP za mladinke (Paula Ostiz je slavila v letih 2024, 2025) za vsega tri sekunde ugnala Belgijko Lauro Five. Enajst sekund je zaostala Litovka Auguste Mikutyte.
Slovenke pričakovano niso posegle visoko. Najboljša je bila Lina Mehle na 29. mestu z zaostankom 4:13 minute. Tik za njo je končala Rebeka Gonza (+4:38), na 32. mestu pa je med 41 tekmovalkami končala Pina Šiler (+6:40).
Izidi, EP:
- mladinci, Šenčur (22,1 km/vožnja na čas):
1. Benjamin Noval (Špa) 29:46
2. Malthe Risbjerg (Dan) + 0:01
3. Vic De Smet (Bel) 0:08
4. Antoine Salamin (Švi) 0:10
5. Patrik Pezzo Rosola (Ita) 0:15
6. Julius Birkedal (Dan) 0:22
7. Jop van den Biggelaar (Niz) 0:28
8. Vanja Kuntarič Žibert (Slo) 0:32
9. Elias Wändel (Šve) 0:54
10. Maks Olenik (Slo) 1:04
...
19. Gal Stare (Slo) 1:37
- mladinke, Šenčur (22,1 km/vožnja na čas):
1. Alejandra Neira (Špa) 35:45
2. Laura Five (Bel) + 0:03
3. Auguste Mikutyte (Lit) 0:11
4. Klara Dworatek (Nem) 0:17
5. Thais Poirer (Fra) 0:31
6. Edda Bieberle (Nem) 0:33
7. Karolina Špicarova (Češ) 0:39
8. Noemie Martinet (Fra) 0:58
9. Elena Lopes (Luks) 1:08
10. Eva Drhova (Češ) 1:15
...
29. Lina Mehle (Slo) 4:13
30. Rebeka Gonza (Slo) 4:38
32. Pina Šiler (Slo) 6:40
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