Kuntarič Žibert in Olenik v deseterici, zlato za tri stotinke Novalu

Tako na preizkušnji mladincev kot mladink so bile razlike v 22,1 kilometra dolgem krogu v okolici Šenčurja zelo majhne. Med mladinci si je na Možjanco (2,1 km/10,2 %) prednost privozil Benjamin Noval in imel 15 sekund naskoka pred zasledovalci. Kasneje je po planoti proti Štefanji Gori in na spustu vseskozi izgubljal, a je svetovni prvak iz Montreala potrdil, da je v vožnji na čas trenutno najboljši v mladinski konkurenci.

Noval, od prihodnjega leta član ekipe svetovne serije Netcompany Ineos je v Šenčurju Danca Maltheja Risbjerga prehitel za vsega tri stotinke sekunde. Bron je pripadel Belgijcu Vicu De Smetu z zaostankom osmih sekund. Od Slovencev sta bila med deseterico dva. Vanja Kuntarič Žibert je za zmagovalcem zaostal 32 sekund, Olenik pa 1:04 minute. Tretji slovenski predstavnik Gal Stare je bil 19. z zaostankom 1:37 minute.