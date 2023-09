Kuss si česa takega ni predstavljal niti v najbolj norih sanjah

Vingegaard, Kuss in Roglič na zmagovalnem odru po koncu 78. dirke po Španiji.

Jumbo-Visma je z zmago Seppa Kussa na dirki po Španiji postala prva ekipa v zgodovini, katere kolesarji so v enem koledarskem letu osvojili vse tri največje dirke. Potem ko je Primož Roglič dobil Giro, Jonas Vingegaard pa ponovil lansko slavje na Touru, se je zdelo, da se bosta prav Slovenec in Danec pomerila za zmago v Španiji.

Kuss je postal četrti kolesar v zgodovini, ki je v eni sezoni vse tri največje dirke zaključil med prvo petnajsterico, in šele drugi, ki je za povrh dobil eno izmed teh. Pred njim je to uspelo le Italijanu Gastonu Nenciniju davnega leta 1957, ki je slavil na Giru, ob tem pa bil šesti na Touru in deveti na Vuelti.