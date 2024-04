Lani Kolovrat, letos Krvavec: pričakujejo več tisoč navijačev

Najodmevnejša kolesarska dirka v državi, vsaj kadar skozi Slovenijo ne zavije znameniti Giro, bo s skupno dolžino 840,5 km letos najdaljša v zadnjih 20 letih. Dirka po Sloveniji bo imela pet etap, skupni zmagovalec pa se bo po mnenju organizatorjev predvidoma odločil v četrti, kraljevski etapi. Njen štart bo v Škofljici, cilj pa na Krvavcu. Tam se pričakuje največ gledalcev in navijačev, po ocenah tudi do 5000. Na isti dan bodo namreč priredili tudi tekmovanje za rekreativne kolesarje, na zadnjem delu uradne trase se bo meril čas, zato se bodo lahko amaterji v celoti primerjali s profesionalci.

Jubilejna, 30. dirka Po Sloveniji bo sredi junija obiskala kraje na različnih koncih Slovenije, zavila pa bo tudi v vse sosednje države. Boj za zeleno majico bo potekal od 12. do 16. junija, štart dirke bo v Murski Soboti, zmagovalec pa bo okronan pet dni pozneje v Novem mestu.

Trasa 30. dirke po Sloveniji:

- sreda, 12. junij 1. etapa: Murska Sobota–Ormož (192,3 km) - četrtek, 13. junij 2. etapa: Žalec–Rogaška Slatina (180,7 km) - petek, 14. junij 3. etapa: Ljubljana–Nova Gorica (160,5 km) - sobota, 15. junij 4. etapa: Škofljica–Krvavec (147,2 km) - nedelja, 16. junij 5. etapa: Šentjernej–Novo mesto (159,8 km)

Dirka se bo torej začela na severovzhodu države s 192 kilometrov dolgo etapo od Murske Sobote do Ormoža, sledi "štajerska klasika" od Žalca do Rogaške Slatine, nato pa se karavana seli na skrajni zahod z etapo od Ljubljane do Nove Gorice. Štart četrte etape bo v Škofljici, cilj pa na Krvavcu. Dirka se bo zaključila na Dolenjskem s krogom od Šentjerneja do tradicionalnega cilja v Novem mestu.

"Letošnja dirka bo dolga skupno 840,5 km in bo vsebovala 12.345 višinskih metrov, kar je 25 odstotkov več kot v letih 2022 in 2023," je o zahtevnosti trase ob predstavitvi tekmovalnega programa konec marca dejal direktor dirke Po Sloveniji Bogdan Fink. S skupno dolžino več kot 840 kilometrov bo tudi najdaljša po letu 2004. Na vsaki izmed etap je najmanj en kategoriziran vzpon. 'Letos bo zmagal dober hribolazec' Za kraljevsko velja četrta etapa od Škofljice do Krvavca po novi asfaltirani cesti vse do t. i. plaže, ki leži na 1600 metrih nadmorske višine. Gre za zahteven, 11,7 km dolg vzpon s povprečnim naklonom 7,7 odstotka. Na Krvavcu je sicer že nekajkrat bil cilj etape, nikoli pa še tako visoko kot letos.

"Na letošnji dirki Po Sloveniji bo zmagal dober hribolazec, tu ni skrivnosti. Vzpon na Krvavec je zelo zahteven in tam se bo odločilo o zmagovalcu," je menil tudi Domen Novak, moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Team Emirates. Sam se bo glede svojega nastopa odločil po Giru, ki bo v Italiji potekal med 4. in 26. majem. Možnosti za predstavo na domači dirki je 28-letni Dolenjec pred tremi tedni ocenil kot 50-odstotne: "Če pridem preveč utrujen in nekonkurenčen, mi bo kot lani žal nastopa," je pojasnil.

Tokrat bo na štartu sicer šest ekip iz svetovne serije: Bahrain-Victorious, Bora-Hansgrohe, EF Education-EasyPost, Jayco-AlUla, UAE Team Emirates ter Groupama-FDJ, tekmovali pa bodo tudi številni kolesarji domačih ekip, in sicer Adrie Mobil, Save Kranj in Ljubljane Gusto Santic. Čeprav na dirki znova ne bo največjih slovenskih zvezdnikov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, bodo za navdušenje domačih navijačev na vseh petih etapah poleg Novaka predvidoma skrbeli Matej Mohorič, Matevž Govekar in Luka Mezgec.

"Objavili bomo zapore cest in podali navodila za obvoze. Vse gledalce pa prosimo, da pridete pravočasno do zapor in na mesto za navijanje, seveda bo to najbolj pomembno na Krvavcu, kjer pričakujemo največ gledalcev," je glede navijačev izpostavil Matjaž Leskovar iz vrst Policije. Dobrodošel asfalt Lokacijo, ki bo torej po pričakovanjih pritegnila največ gledalcev in odločila o skupnem zmagovalcu, smo obiskali tudi mi. In to ravno v tem tednu, ko se je narava odločila, da so se bele strmine letos prezgodaj poslovile. "Če bodo taki pogoji junija, so priporočene verige," se je na novinarski konferenci ob predstavitvi junijskega programa smejal Jani Janša, direktor RTC Krvavec.

Ko priljubljeno smučišče ozeleni, se spremeni v zaželeno destinacijo za kolesarje, včasih pa se tudi "križata". Letošnja (pre)topla zimska sezona je namreč pomešala oboje: "Proti koncu so nekateri še smučali, cestni kolesarji pa so hkrati že prihajali gor na pivo," pravijo v gorskem centru. "Ko smo zaključevali smučarsko sezono, sem celo slikal nekoga, ki je imel na rami smučke, pripeljal pa se je s kolesom. Zanj res ne bi mogel reči, kdaj se mu konča smučarska sezona in začne kolesarska," direktor seže v žep in pokaže fotografijo nasmejanega smučarsko-kolesarskega navdušenca.

Predlani so investirali v asfaltiranje ceste od zgornje postaje krožno-kabinske žičnice do plaže, lani pa so pašne skupnosti poskrbele še za asfalt od Jezerc do zgornje postaje, zato je zdaj asfaltirana celotna cesta iz doline do vrha. "Takoj naslednji dan po odprtju je sledil skokovit porast cestnih kolesarjev, ki jih je navdušilo, da se zdaj lahko po asfaltu pripeljejo praktično na 1600 metrov nadmorske višine," pravijo na Krvavcu. Med tistimi, ki jih je nova pridobitev navdušila, sta tudi slovenska kolesarska asa Primož Roglič in Tadej Pogačar. "Roglič mi je tudi osebno čestital za to," dodaja Janša.

Pa je tudi on sam že preizkusil to traso, saj je velik kolesarski navdušenec, ki je kot navijač že večkrat odšel na francoski Tour in špansko Vuelto, s seboj pa vzel tudi kolo? "Pred leti sem jo, letos pa še ne. Čeprav imam narejenih že približno tisoč kilometrov, jih vseeno potrebujem še nekaj," se smeji. "Ko že misliš, da je vsega konec, je pred vrhom še nekaj vzpetin, ki ti dajo dihati, v mišicah še zapeče," zmaje z glavo. V klanec bodo po isti trasi lahko zagrizli tudi rekreativni kolesarji Kako se bodo na krvavškem klancu počutili profesionalci, bodo lahko vsi kolesarski navdušenci lahko preizkusili tudi sami. V soboto bodo namreč priredili tudi tekmovanje za rekreativne kolesarje, na zadnjem delu uradne trase se bo meril čas, zato se bodo lahko amaterji v celoti primerjali s profesionalci. Dirka za pokal Krvavca bo potekala po zadnjem delu trase četrte etape kolesarske dirke Po Sloveniji od Kamnika do krvavške "plaže". Dolžina bo dobrih 25 kilometrov, višinske razlike bo skoraj 1300 metrov. Rekreativni kolesarji bodo razdeljeni v posamezne moške in ženske kategorije, poleg praktičnih nagrad bo najhitrejši v skupnem seštevku v žep pospravil kar 3000 evrov, tudi drugo- in tretjeuvrščeni bosta bogatejša za tisočaka oziroma dva.

"Namen je, da se lahko amaterji pomerijo s profesionalnimi kolesarji, ki bodo sodelovali na dirki Po Sloveniji. Amaterska dirka se bo začela ob 10. uri v Kamniku s skupinsko zaprto vožnjo, počasi, da bo skupina ostala homogena, do vasi Sidraž, kjer bo prva točka merjenja časa prvi žarek. Od tam naprej se potem začne dirkati, pot bo vodila prek Ambroža pod Krvavcem do plaže na Krvavcu, kjer bo tudi cilj obeh dirk, tako amaterske kot dirke Po Sloveniji. Kar se tiče same težavnosti vzpona, pravijo, da je eden najtežjih v Sloveniji, številni ga uvrščajo takoj za Mangart," nam je pojasnil Aleš Lazar, ki skrbi za športni del kolesarskega vikenda na Krvavcu. Pričakovanega časa najhitrejših rekreativnih tekmovalcev sicer ne more napovedati, saj bo tovrstno merjenje na tej trasi prvič: "Najhitrejša trojica bo nagrajena, prihodnje leto pa bomo lovili rekord proge," je dodal sogovornik, ki je tudi sam kolesar, vendar gorski.

Kolesarstvu bodo sicer namenili ves konec tedna. Odprli bodo kolesarski park, na vrhu bodo stojnice, kulinarični in glasbeni program, iskali bodo tudi tistega obiskovalca, ki bo naredil najboljši posnetek dirke. "Gre za tridnevni program, zaradi same lokacije, predvsem bližine Ljubljane, pričakujemo večje število obiskovalcev. Pričakujemo do 1500 obiskovalcev na dan, v soboto, ko bo glavno dogajanje, pa tudi do 5000 ljudi," pravi Milan Kondič, ki bo skrbel za spremljevalni program na festivalu kolesarjenja.

Predvsem v soboto bo pestro že od jutra, najprej bodo vrh torej dosegli rekreativci, nato še tekmovalci, ki jih na cilju pričakujejo okoli treh popoldne. Obiskovalci in navijači se bodo na Krvavec lahko podali s krožno-kabinsko žičnico ali pa po vijugasti cesti peš oziroma s svojim kolesom. Amaterski kolesarji se bodo v soboto na progo pognali ob 10. uri iz Kamnika, profesionalni kolesarji bodo svojo četrto etapo iz Škofljice začeli ob 11. uri. Na Krvavec bo zato treba že zgodaj, saj bo varnost tekmovalcev zahtevala tudi zapore za promet. Pazili bodo na pravila na cesti in tudi v zraku Policija obljublja, da bo objavila zapore cest in podala navodila za obvoze, gledalce pa prosijo, naj pridejo pravočasno do zapor in na mesta za navijanje, kar bo najbolj pomembno prav na Krvavcu. Letos bodo vključili tudi Letalsko policijsko enoto (LPE), s katero nameravajo dati še nekoliko večji poudarek varovanju in spremljanju same kolesarske dirke.

