Lanskoletni prvak o Pogačarju: To je šele začetek. Močnejši je kot kdaj koli prej

Nemški kolesar Simon Geschke , ki se to sezono pri 38 letih poslavlja od športa, bi pred koncem kariere srčno rad naredil še eno nemogočo stvar. " Rad bi pogledal v njegovo glavo, da bi lahko videl, kaj se tam dogaja ," je po nedeljski cestni dirki v Zürichu dejal 38-letnik za nemško tiskovno agencijo dpa. To se nanaša na glavo Tadeja Pogačarja, ki se je z napadom 100 kilometrov pred ciljem okronal za novega svetovnega prvaka v cestnem kolesarstvu.

" To je bilo noro. To je bilo enostavno noro opazovati. A če si v formi, si v formi ," je o demonstraciji moči slovenskega zvezdnika na SP dejal Geschke. Sam bo svojo zadnjo dirko odpeljal na dan nemške enotnosti v Münstru.

Pogačar ima pri 26 letih še veliko pred seboj - predvsem zmage in še več prevlade, če gre verjeti konkurenci. " To je šele začetek. Močnejši je kot kdaj koli prej, " je o Pogačarju dejal lanski svetovni prvak Mathieu van der Poel, ki je tokrat prikolesaril do brona.

"Morali smo vstati precej zgodaj in to mi nikakor ne ustreza," je povedal Pogačar, ki je menil, da je dobro poskrbel za to težavo, vendar je bila k sreči Žigart bolj pozorna kot on. "Imel sem nastavljene tri budilke. Prvo sem avtomatično ugasnil in samo mirno zaspal nazaj. Potem pa me je na srečo zbudila Urška," je anekdoto, s katero je začel zmagoviti dan v Švici, razkril priljubljeni Pogi.