Laporte dobil tretjo etapo, Govekar sedmi

V etapi, ki so jo zaznamovali številni padci, je bil Christophe Laporte na ciljni črti močnejši od Irca Sama Bennetta in Nizozemca Dylana Groenewegna. Odlično se je boril tudi edini Slovenec na dirki Matevž Govekar in zasedel sedmo mesto. V skupnem seštevku ima Laporte zdaj 11 sekund prednosti pred rojakom Julianom Alaphilippom in 17 pred Ekvadorcem Richardom Carapazom. Govekar zaostaja slabih 13 minut na 111. mestu. Alaphilippe bo moral preboleti današnji dan, ki ga je končal s padcem in kar dvema okvarama kolesa in stalno lovil priključek z glavnino. Padci so zaznamovali tudi zaključek etape.

O zmagovalcu bo bržkone odločala sreda. Kolesarje čaka posamični kronometer na relaciji od Coursa do Belmon-de-la-Loira, dolg 31,1 km. Dirka se bo končala v nedeljo v Grenoblu. Na dirki pa v pripravi na francosko pentljo sodeluje tudi lanski zmagovalec Toura Danec Jonas Vingegaard, ki je tako kot zmagovalec Toura 2019 Egon Bernal etapo končal v glavnini. V skupnem seštevku Danec in Kolumbijec zaostajata 23 sekund. Vingegaard je prav na dirki po Dofineji ostal brez pomembnega sotekmovalca v ekipi Nizozemca Stevena Kruijswijka, ki si je v ponedeljek pri padcu zlomil medenico in ključnico in ga na največji dirki sezone ne bo.

Zlome sta v ponedeljek pri padcu "pridelala" tudi Romain Combaud in Steff Cras, že v nedeljo pa Ethan Hayter.