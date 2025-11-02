Svetli način
Kolesarstvo

Lazkano po začasnem suspenzu: Dopinga se nikoli nisem posluževal

Ljubljana, 02. 11. 2025 19.33 | Posodobljeno pred 26 minutami

Španski kolesar Oier Lazkano je, potem ko mu je Mednarodna kolesarska zveza (UCI) zaradi nepojasnjenih izsledkov v biološkem potnem listu izrekla začasni suspenz, v uradni izjavi zavrnil jemanje nedovoljenih poživil. Nekdanji kolesar ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe je poudaril, da je do svojih rezultatov prišel s trdim delom, in verjame, da bo to tudi dokazano.

Oier Lazkano
Oier Lazkano FOTO: Profimedia

"Nikoli se nisem posluževal dopinga ali drugih prepovedanih metod," se je na namigovanja o uporabi nedovoljenih poživil odzval Oier Lazkano. V uradni izjavi je poudaril svojo nedolžnost in zatrdil, da je vedno spoštoval pravila in temeljne vrednote kolesarstva ter da je njegova kariera "zgrajena na trudu, poštenosti in vsakodnevnem delu."

Kolesar, ki je v začetku letošnjega leta prestopil k ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe, je primer predal v reševanje svoji medicinsko-pravni ekipi. Kot pravi, bo ta storila vse za dokazovanje njegove integritete.

Oier Lazkano
Oier Lazkano FOTO: Profimedia

"Odločno in transparentno bom še naprej branil svoje ime in profesionalno dostojanstvo," je še poudaril zdaj že nekdanji ekipni kolega Primoža Rogliča in Jana Tratnika ter se obenem zahvalil za izkazano podporo.

Bask je bil 30. oktobra začasno suspendiran s strani Mednarodne kolesarske zveze (UCI), potem ko so v njegovem biološkem potnem listu našli nepojasnjene izsledke. Ti sicer zadevajo obdobje med letoma 2022 in 2024, ko je še dirkal za Movistar.

Iz ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe so takoj po izjavi UCI-ja sporočili, da bodo sodelovanje z Lazkanom prekinili.

kolesarstvo Red Bull - BORA - hansgrohe oier lazkano doping
Milanu kriterij v Singapurju, Roglič in Novak v ozadju

