Lazkano po začasnem suspenzu: Dopinga se nikoli nisem posluževal

"Nikoli se nisem posluževal dopinga ali drugih prepovedanih metod," se je na namigovanja o uporabi nedovoljenih poživil odzval Oier Lazkano. V uradni izjavi je poudaril svojo nedolžnost in zatrdil, da je vedno spoštoval pravila in temeljne vrednote kolesarstva ter da je njegova kariera "zgrajena na trudu, poštenosti in vsakodnevnem delu."
Kolesar, ki je v začetku letošnjega leta prestopil k ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe, je primer predal v reševanje svoji medicinsko-pravni ekipi. Kot pravi, bo ta storila vse za dokazovanje njegove integritete.
"Odločno in transparentno bom še naprej branil svoje ime in profesionalno dostojanstvo," je še poudaril zdaj že nekdanji ekipni kolega Primoža Rogliča in Jana Tratnika ter se obenem zahvalil za izkazano podporo.
Bask je bil 30. oktobra začasno suspendiran s strani Mednarodne kolesarske zveze (UCI), potem ko so v njegovem biološkem potnem listu našli nepojasnjene izsledke. Ti sicer zadevajo obdobje med letoma 2022 in 2024, ko je še dirkal za Movistar.
Iz ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe so takoj po izjavi UCI-ja sporočili, da bodo sodelovanje z Lazkanom prekinili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.