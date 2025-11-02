Lazkano po začasnem suspenzu: Dopinga se nikoli nisem posluževal

"Nikoli se nisem posluževal dopinga ali drugih prepovedanih metod," se je na namigovanja o uporabi nedovoljenih poživil odzval Oier Lazkano. V uradni izjavi je poudaril svojo nedolžnost in zatrdil, da je vedno spoštoval pravila in temeljne vrednote kolesarstva ter da je njegova kariera "zgrajena na trudu, poštenosti in vsakodnevnem delu."

Kolesar, ki je v začetku letošnjega leta prestopil k ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe, je primer predal v reševanje svoji medicinsko-pravni ekipi. Kot pravi, bo ta storila vse za dokazovanje njegove integritete.