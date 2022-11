Le še ure nas ločijo do kriterija: Pogačar, Mohorič, Sagan ...

Ideja o dirkanju za dober namen na delu proge, po katerem se za zmago na Veliki nagradi Monaka potegujejo dirkači formule 1, se je pred dobrim letom porodila Matteu Trentinu . Dirkaču ekipe UAE Team Emirates, ki je s soprogo Claudio razmišljal o tem, kako izpeljati nekaj spektakularnega, a za dober namen, v kneževini. Povezal je mojstre vrtenja pedal, ki živijo v Monte Carlu in ob blagoslovu kneginje Charlene in njene fundacije ter fundacije Fight Aids, nad katero bdi princesa Stephanie, so prišli do zaključka, da je vredno poizkusiti.

"Kolo je po mojem prepričanju najboljša izbira, ko gre za prevozno sredstvo najmlajših. A ne le to, tudi najbolj zdrava je," je pred začetkom kolesarskega praznika v Monaku poudaril trikratni svetovni prvak Peter Sagan in dodal: "Dejstvo, da za to ne potrebuješ vozniškega dovoljenja kot za avtomobil, še ne pomeni, da si lahko na cesti dovoliš, kar se ti zahoče. Zato je treba otroke od malih nog vzgajati, kako rokovati s kolesom, jim pojasniti, kako pomembno je biti previden na kolesu, paziti na druge udeležence v prometu, druge kolesarje, pešce." In izobraževanje je ob dobrodelnosti eden poglavitnih ciljev dogodka, ki se bo odvijal drugo leto zapored, od 16.00 pa ga boste lahko spremljali tudi na Kanalu A in VOYO.