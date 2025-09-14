Lepa gesta Pogačarja: zmago prepustil moštvenemu kolegu McNultyju

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je imel na dirki svetovne serije za veliko nagrado Montreala, kjer je bil najboljši leta 2022 in lani, spet glavno vlogo. A tokrat je ni kronal z zmago, ampak je to prepustil moštvenemu kolegu Brandonu McNultyju, s katerim sta objeta skupaj prišla v cilj 209,1 kilometra dolge krožne preizkušnje.

Tadej Pogačar je pokazal, da ni le eden najboljših kolesarjev vseh časov, ampak je lahko tudi odličen pomočnik, čeprav je ostal brez 105. zmage, ki so jo zaradi zahtevnosti proge pričakovali in napovedovali strokovnjaki in bi jo, če bi hotel, skoraj zagotovo tudi zabeležil. Toda tokrat se je moštvenemu kolegu, ki mu je pomagal do marsikaterega uspeha, oddolžil in mu prepustil prestižno zmago. Kot je bilo videti, prav nič s težkim srcem, predvideva se, da je bila to povsem njegova odločitev in ne vodstva ekipe UAE Emirates-XRG.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Člani Pogačarjeve ekipe so sicer ves čas nadzorovali potek dirke. Z narekovanjem ritma izčrpavali tekmece in potem, ko so ujeli ubežnike, med njimi je bil nekaj časa tudi Jan Tratnik, redčili glavnino. Brandon McNulty, ki je zabeležil 19. profesionalno zmago, je napadel 36 kilometrov pred ciljem. Slovenski šampion ni takoj odgovoril na napad moštvenega kolega, kot sta storila ameriški prvak Quinn Simmons in malo pozneje še Francoz Louis Barre, a je bila to le taktična poteza. Ko so se omenjeni trije oddaljili, je tudi sam pospešil, na vzponu mu nihče ni mogel slediti, ekspresno pa je prišel do vodilnih treh. Nato je nekaj kilometrov skupino vlekel McNulty, dobrih 23 kilometrov pred ciljem pa je napadel Pogačar. Slediti mu ni mogel nihče, prikolesaril si je že veliko prednost, toda nato ni ponovil lanske samostojne vožnje, ampak je počakal moštvenega kolega, ki se je medtem rešil Simmonsa in Barreja. V zadnjih kilometrih sta se Američan in Slovenec v smehu vozila skupaj, na ciljni ravnini pa se nista udarila v sprintu, ampak sta se objela. Pred ciljno črto je Pogačar prijatelja spustil naprej in z roko pokazal na zmagovalca.

Brandon McNulty FOTO: Profimedia icon-expand