L'Equipe: Ali lahko Vingegaard in van der Poel sploh še zlomita Pogačarja?

Ta enormen zaostanek pove vse o tem, kako velik razkorak je trenutno med Pogačarjem in njegovimi tekmeci. V preteklosti je veljalo, da lahko kapetana emiratov zlomita predvsem dva: Mathieu van der Poel na klasikah in Jonas Vingegaard na tritedenskih dirkah. Pogačar je bil od nizozemskega specialista za enodnevne preizkušnje boljši na prav vseh letošnjih dirkah. Na Touru je Danca v skupnem seštevku prehitel za 6:17, medtem ko je Evenepoel zaostal skoraj deset minut (9:18).

Rožnata majica na dirki po Italiji, rumena po Franciji, pri čemer je skupno zabeležil kar 12 etapnih zmag. Pa dve spomeniški klasiki in rožnata majica za naslov svetovnega prvaka. To so najbolj odmevne zmage Tadeja Pogačarja v letu 2024, v katerem je vsaj toliko kot z rezultati navduševal z načinom, kako je do njih prihajal.

'Med njim in preostalim svetom je ogromna razlika'

"Okoli Pogačarja je sedaj puščava. Nismo prepričani, ali ga lahko van der Poel in Vingegaard sploh še zlomita, čeprav komaj čakamo, kako bo Vingegaard okreval in se pripravil na naslednji Tour," so zapisali v nedeljski izdaji francoskega športnega dnevnika L'Equipe, kjer Pogačarja za letošnje predstave kar nismo mogli dovolj nahvaliti.

"Med njim in preostalim svetom je ogromna razlika. Od Strade Bianche v začetku marca do Lombardije v soboto je teptal svoje nasprotnike. Pokazal je superiornost, ki ga loči od ostalih," so dodali pri slovitem športnem časniku. In nadaljevali, da je bila sobotna preizkušnja najlepši možni pokazatelj, kako velik naskok ima trenutno pred tekmeci.

Evenepoel je bil po njihovem mnenju odličen, a če je na startu tudi Pogačar, je to lahko dovolj zgolj za drugo mesto. "Ko je Slovenec napadel, mu Belgijec niti ni poskušal slediti. Vedel je, da bo vse zaman. Lahko bi le še bolj izgubil," so še enkrat podoživeli odločilni trenutek Lombardije, ko se je Pogačar na videz brez večjih težav preprosto odpeljal tekmecem, med katerimi so bila številna slovita imena.