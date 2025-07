L'Etape Slovenia by Tour de France letos prvič v živo na POP TV!

Merkur zavarovalnica L'Etape Slovenia by Tour de France je del globalne serije, ki rekreativnim kolesarjem omogoča legendarno izkušnjo in prestiž kultne Dirke po Franciji. Odvijala se bo 6. in 7. septembra, osrednje prizorišče pa bo znova Slovenski trg v Kranju, kjer bo zrasla prava vas L'Etape Slovenia, z vsemi spremljevalnimi aktivnostmi in startno-ciljnim prostorom. Ambasador in zdaj že ikona kolesarskega vikenda ostaja naš vrhunski as Matej Mohorič .

Prijave so že v polnem teku, med Dirko po Franciji (do 27. julija) pa moški lahko izkoristijo promocijsko kodo MZETAPA2025, ki prinaša 10 evrov popusta na prijavnino.

Letošnja daljša preizkušnja je sestavljena iz dveh pentelj. Kolesarska karavana bo krenila proti Škofja Loki in nato nadaljevala skozi Vodice, se vzpela na Šenturško goro ter se vrnila v Kranj. Udeleženci daljše trase bodo nadaljevali skozi Podblico s kultnim vzponom na Jamnik, skozi Železnike preko Čepulj in nazaj proti Kranju.

Nedeljska preizkušnja je namenjena amaterskim kolesarjem, ki želijo doživeti izkušnjo legendarne dirke v velikem slogu, saj L'Etape Slovenia ponuja vse njene privlačnosti: boj za prestižne majice Toura (belo, pikčasto, zeleno in rumeno), kolesarjenje po cestah, zaprtih za promet, okrepčilne postaje, tehnično asistenco na progi, navijaško vzdušje vzdolž trase, ter kolesarjenje v mednarodno obarvani skupini kolesarjev, kjer se vedno tkejo vezi kolegialnosti in medsebojnega spodbujanja.

Kolesarji lahko izbirajo med dvema trasama: krajšo, dolgo 80 km, in daljšo, dolgo 130 km, prijavnina je za obe enaka in je trenutno le 99,99 evrov. Cena za ženske je enotna ves čas prijav in sicer 79,99 evrov. Po promocijski ceni je sočasno s prijavo mogoče naročiti uradni dres L'Etape Slovenia vrhunske kakovosti. Dres (moška ali ženska različica) združuje simboliko Slovenije in Gorenjske, saj s silhueto hribov oziroma Triglava povezuje motiviko kultnih majic Toura.

Preteklo leto je dogodek prejel visoko oceno udeležencev – povprečna ocena je znašala 9,1 od 10, kar potrjuje, da L'Etape Slovenia postaja nepogrešljiv del koledarja številnih kolesarskih navdušencev. Organizatorji pa letos pričakujejo 20 % več udeležencev kot lani. Glavna novost pa je, da bo dirka letos premierno v živo predvajana na POP TV!

Več informacij in možnost prijave najdete na uradni spletni strani L'Etape Slovenia by Tour de France.