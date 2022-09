Slovenski kolesarji se merijo na premierni L'Etape Slovenia

Današnja dirka je vrhunec premierne L'Etape Slovenia, na kateri stakolesarjem na voljo 70 in 140-kilometrska preizkušnja. "Izredno smo veseli, da bo Kranj gostil to prireditev. To je lepa priložnost, da se predstavimo svetu. Dirka poteka v 21 državah po vsem svetu in zdaj se projektu priključuje tudi Slovenija oziroma Kranj," je že ob naznanitvi dirke dejal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, ki je dal tudi znak za začetek dirke.

Iz Kranja in bližnje okolice oziroma Kolesarskega kluba Kranj prihaja kopica vrhunskih kolesarjev, tako aktualnih kot nekdanjih – od Mateja Mohoriča, Jana Polanca, Luke Mezgeca do Tadeja Valjavca. 27-letni Mohorič, ki prihaja iz Podblice, skozi katero tudi poteka dirka, je ambasador projekta in je bil že pred njo izjemno navdušem nad velikim projektom: "Kranj je mesto športa in kolesarska destinacija. Ceste tukaj v okolico so najlepše, kar sem jih srečal. Ta prireditev pa je tudi priložnost za mesto, in hkrati velik dogodek, vreden naložbe. Upam, da bodo ljudje tudi s tem prepoznali Kranj kot kolesarsko destinacijo. Z veseljem sem tudi sprejel pobudo za ambasadorstvo tega projekta."