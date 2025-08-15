Lipowitza ne bo na SP, kjer bo naslov branil Pogačar

"Za vsakega nemškega kolesarja so dirke v Nemčiji nekaj posebnega. In zame je letos še bolj posebno. Na dirki po Franciji je bilo ob trasi toliko nemških navijačev - navdušen sem, kaj se bo dogajalo naslednji teden," je dejal 24-letni Florian Lipowitz.
Nemec, ki je na dirki po Franciji osvojil tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja, bi si želel nastopiti tudi na svetovnem prvenstvu v Ruandi med 21. in 28. septembrom, toda njegova ekipa ima za letos druge načrte. Lani je Lipowitz sodeloval na svojem prvem SP na elitni ravni v Zürichu, kjer je zasedel 28. mesto.
Namesto Afrike sta njegovi naslednji postaji do konca sezone Kanada in Italija. Septembra bo Lipowitz tekmoval na klasičnih dirkah svetovne turneje v Quebecu in Montrealu, kjer bo prisoten tudi Pogačar. Oktobra sledi serija klasičnih dirk, ki vključuje dirko po Emiliji, dirko Tre Valli Varesine in tudi dirko po Lombardiji, na kateri je štirikrat zaporedoma slavil slovenski as Pogačar.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.