Lipowitza ne bo na SP, kjer bo naslov branil Pogačar

"Za vsakega nemškega kolesarja so dirke v Nemčiji nekaj posebnega. In zame je letos še bolj posebno. Na dirki po Franciji je bilo ob trasi toliko nemških navijačev - navdušen sem, kaj se bo dogajalo naslednji teden," je dejal 24-letni Florian Lipowitz.

Nemec, ki je na dirki po Franciji osvojil tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja, bi si želel nastopiti tudi na svetovnem prvenstvu v Ruandi med 21. in 28. septembrom, toda njegova ekipa ima za letos druge načrte. Lani je Lipowitz sodeloval na svojem prvem SP na elitni ravni v Zürichu, kjer je zasedel 28. mesto.