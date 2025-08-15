Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Lipowitza ne bo na SP, kjer bo naslov branil Pogačar

Ljubljana, 15. 08. 2025 16.34 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
0

Nemški kolesar Florian Lipowitz bo nastopil na domači dirki po Nemčiji. To bo njegov prvi nastop po tretjem mestu na dirki po Franciji, je potrdila njegova ekipa Red Bull-Bora-hansgrohe, katere član je tudi Slovenec Primož Roglič. Vendar pa Lipowitz ne bo tekmoval na septembrskem svetovnem prvenstvu v Ruandi, kjer bo naslov branil Tadej Pogačar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Za vsakega nemškega kolesarja so dirke v Nemčiji nekaj posebnega. In zame je letos še bolj posebno. Na dirki po Franciji je bilo ob trasi toliko nemških navijačev - navdušen sem, kaj se bo dogajalo naslednji teden," je dejal 24-letni Florian Lipowitz.

Nemec, ki je na dirki po Franciji osvojil tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja, bi si želel nastopiti tudi na svetovnem prvenstvu v Ruandi med 21. in 28. septembrom, toda njegova ekipa ima za letos druge načrte. Lani je Lipowitz sodeloval na svojem prvem SP na elitni ravni v Zürichu, kjer je zasedel 28. mesto.

Preberi še Urška Žigart ob podpori Pogačarja druga v uvodni etapi po Romandiji

Namesto Afrike sta njegovi naslednji postaji do konca sezone Kanada in Italija. Septembra bo Lipowitz tekmoval na klasičnih dirkah svetovne turneje v Quebecu in Montrealu, kjer bo prisoten tudi Pogačar. Oktobra sledi serija klasičnih dirk, ki vključuje dirko po Emiliji, dirko Tre Valli Varesine in tudi dirko po Lombardiji, na kateri je štirikrat zaporedoma slavil slovenski as Pogačar.

kolesarstvo lipowitz pogačar sp v ruandi
Naslednji članek

Urška Žigart ob podpori Pogačarja druga v uvodni etapi po Romandiji

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089