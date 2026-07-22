Lipowitza po groznem padcu čaka dolgo okrevanje

V njegovi ekipi Red Bull je pred hotelom prevladovalo mračno razpoloženje. Čeprav je dvakratni olimpijski prvak Remco Evenepoel ekipi zagotovil drugo zaporedno etapno zmago na Touru, je nesreča, zaradi katere je Florian Lipowitz odstopil od dirke, vrgla težko senco. "Pogrešali ga bomo ne le v boju za stopničke, temveč tudi kot človeka. Danes smo zmagali, a to zame ni trenutek čiste evforije. Žal mi je tudi za Remca, saj razmere tukaj niso ravno rožnate," je dejal vodja ekipe Ralph Denk.

25-letnik si je v hudem padcu med vožnjo na čas zlomil ključnico. Kolesar, ki je lani na dirki po Franciji zasedel tretje mesto, je bil vidno pretresen. Lipowitz je zdaj že prestal operacijo in je ta čas še v bolnišnici. "Še vedno je v bolnišnici, kjer bo predvidoma preživel noč. Poleg zloma je utrpel tudi odrgnine," je povedal Denk in pojasnil, da je Lipowitz vozil prehitro in da za padec ni kriv nihče drug.