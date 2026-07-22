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Kolesarstvo

Lipowitza po groznem padcu čaka dolgo okrevanje

Pariz, 22. 07. 2026 15.02 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Padec Floriana Lipowitza

Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipowitz bo zaradi zloma ključnice, ki ga je utrpel med torkovo vožnjo na čas na dirki po Franciji, odsoten vsaj šest tednov. Malo verjetno je, da si bo pravočasno opomogel za zadnje vrhunce sezone, piše nemška tiskovna agencija dpa.

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V njegovi ekipi Red Bull je pred hotelom prevladovalo mračno razpoloženje. Čeprav je dvakratni olimpijski prvak Remco Evenepoel ekipi zagotovil drugo zaporedno etapno zmago na Touru, je nesreča, zaradi katere je Florian Lipowitz odstopil od dirke, vrgla težko senco. "Pogrešali ga bomo ne le v boju za stopničke, temveč tudi kot človeka. Danes smo zmagali, a to zame ni trenutek čiste evforije. Žal mi je tudi za Remca, saj razmere tukaj niso ravno rožnate," je dejal vodja ekipe Ralph Denk.

25-letnik si je v hudem padcu med vožnjo na čas zlomil ključnico. Kolesar, ki je lani na dirki po Franciji zasedel tretje mesto, je bil vidno pretresen. Lipowitz je zdaj že prestal operacijo in je ta čas še v bolnišnici. "Še vedno je v bolnišnici, kjer bo predvidoma preživel noč. Poleg zloma je utrpel tudi odrgnine," je povedal Denk in pojasnil, da je Lipowitz vozil prehitro in da za padec ni kriv nihče drug.

Florian Lipowitz in Primož Roglič
Florian Lipowitz in Primož Roglič
FOTO: AP

Njegova sezona je praktično končana, saj bo predvidoma odsoten vsaj šest tednov. Malo verjetno je, da bo pravočasno okreval za nastop na Vuelti (od 22. avgusta do 13. septembra) ali svetovnem prvenstvu v Montrealu (od 20. do 27. septembra). V najboljšem primeru bi lahko računal na jesenske enodnevne dirke v Italiji, na primer dirko po Lombardiji (10. oktober).

"Predvidevam, da ga bomo še letos videli nazaj na kolesu in na dirkah," je dejal Denk. Ekipa Red Bull zdaj na francoski pentlji vse stavi na Evenepoela. Belgijec je skupno na drugem mestu za slovenskim asom Tadejem Pogačarjem, za katerim zaostaja za štiri minute in 32 sekund.

"Mesta na stopničkah ne bomo kar prepustili. Čaka nas hud boj - pred nami so visoke gore -, a imamo močnega Remca," je dejal Denk. O možnostih za skupno zmago Evenepoela pa je Denk iskreno dodal: "Vedno sem govoril, da moraš biti v primeru kakršnih koli težav tekmecev pripravljen izkoristiti priložnost. A v neposrednem dvoboju ne vidim možnosti za uspeh."

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