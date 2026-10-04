Luka Mezgec končal kariero pred domačimi navijači

Luka Mezgec je že pred začetkom sezone napovedal, da želi tekmovalno pot končati v Sloveniji, domače evropsko prvenstvo pa mu je ponudilo priložnost za slovo pred svojimi navijači. Po letih dirkanja po svetu je zadnjo tekmovalno številko tako pripel na dres slovenske reprezentance.

Kranjčan je bil pomemben člen generacije, ki je slovensko kolesarstvo popeljala v svetovni vrh. Sprva je nase opozarjal predvsem s hitrostjo v sprinterskih zaključkih, pozneje pa je svoje izkušnje vse bolj namenjal pomoči drugim. V ekipi Jayco AlUla je postal eden tistih kolesarjev, katerih prispevka končni vrstni red pogosto ne razkrije.