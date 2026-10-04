Luka Mezgec končal kariero pred domačimi navijači

Luka Mezgec je že pred začetkom sezone napovedal, da želi tekmovalno pot končati v Sloveniji, domače evropsko prvenstvo pa mu je ponudilo priložnost za slovo pred svojimi navijači. Po letih dirkanja po svetu je zadnjo tekmovalno številko tako pripel na dres slovenske reprezentance.
Kranjčan je bil pomemben člen generacije, ki je slovensko kolesarstvo popeljala v svetovni vrh. Sprva je nase opozarjal predvsem s hitrostjo v sprinterskih zaključkih, pozneje pa je svoje izkušnje vse bolj namenjal pomoči drugim. V ekipi Jayco AlUla je postal eden tistih kolesarjev, katerih prispevka končni vrstni red pogosto ne razkrije.
Trst kot vrhunec kariere
Njegov največji posamični uspeh ostaja zmaga v zadnji etapi dirke po Italiji leta 2014. V Trstu je dobil sprint in postal prvi Slovenec z etapno zmago na Giru. Šest let pozneje je bil blizu tudi uspehu na Touru, kjer je leta 2020 dvakrat osvojil drugo mesto.
Kariero je končal z 19 zmagami, med njimi sta tudi po dve etapni na dirki po Sloveniji. Nastopil je na 16 tritedenskih preizkušnjah in 22 kolesarskih spomenikih. Poseben dosežek mu je uspel leta 2017, ko je postal državni prvak v treh različnih disciplinah: na cestni dirki, v gorskem kolesarstvu in ciklokrosu.
Iz karavane v spremljevalni avtomobil
Slovo od tekmovanj zanj ne pomeni slovesa od profesionalnega kolesarstva. V prihodnji sezoni bo prevzel delo športnega direktorja pri ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe, kjer bo lahko znanje iz sprinterskih zaključkov in priprave nanje prenašal na mlajše tekmovalce.
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