Macron navdušen: Tadej, kakšen napad! Neverjetno

Emmanuel Macron je pred podelitvijo v zakulisju pristopil do 26-letnega Slovenca in mu namenil nekaj besed. "Kakšna dirka, kakšna predstava. In kakšen napad," Macron ni mogel skriti navdušenja nad novo fantastično Pogačarjevo vožnjo in nadaljeval: "Mnogi so mi dejali, da boš po sredinem padcu v slabšem stanju, da boš predvsem čakal iz ozadja, ampak to je bilo pa izjemno. Vsa čast!"

Slovenski šampion je v svojem skromnem slogu odvrnil: "Bil je odličen dan."