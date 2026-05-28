Magnier do tretje etapne zmage na Giru

Razgibana etapa, a brez pravih resnejših vzponov, je ponujala nekaj priložnosti ubežnikom tudi še v zadnjih nekoliko hribovitih kilometrih, na koncu pa je v zaključku, ki je potekal nekoliko navzdol, odločal ciljni sprint glavnine v deževnem Pieve di Soligu.

Za 22-letnega Paula Magnierja je to 29. zmaga na najvišji ravni in tretja na letošnji dirki po Italiji, potem ko je v uvodu Gira v Bolgariji dobil prvo in tretjo etapo. Magnier je s tem znova oblekel zeleno majico za najboljšega po točkah na dirki pred Ekvadorcem Jhonatanom Narvaezom (UAE Emirates-XRG).