Magnier po številu zmag v sezoni vse bližje Pogačarju

Slovenski as Tadej Pogačar je svojo sezono že končal, v 50 tekmovalnih dneh pa je zmagal 20-krat. Mladi Francoz Paul Magnier je trenutno pri številki 18 za leto 2025, skupno v karieri pa pri 23. Večino letošnjih zmag je zbral od sredine septembra, ko je dobil VN Fourmiesa ter po štiri etape po Slovaški in Hrvaški.

Zdaj je tudi na Kitajskem že zabeležil štiri zmage. Danes je bil v sprintu hitrejši od Čeha Pavla Bittnerja (Picnic PostNL) in Belgijca Jordija Meeusa (Red Bull-BORA-hansgrohe).

V skupnem seštevku je še povišal prednost zavoljo novih bonifikacij. Pred Meeusom ima 26 sekund naskoka, pred Bittnerjem pa še dve več. Edini Slovenec na dirki Luka Mezgec (Jayco AlUla) je etapo po opravljeni pomoči svoji ekipi končal na 100. mestu, skupno pa je 95.